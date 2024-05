Macerie e ruggine nei cimiteri dell’eolico 

inviato

Villanova Tulo. Ferme come le lancette di un orologio rotto. Fanno brutta mostra di sé nelle campagne verdi di Villanova Tulo, si confondono con le altre pale eoliche disseminate tra i monti del Sarcidano, ma non producono energia perché sono immobili da anni. Bloccate da intoppi burocratici, contenziosi giudiziari e poste sotto sequestro nel 2013 in seguito a un’indagine della Procura. Non è chiaro se saranno rimosse o ripristinate. Nel frattempo la ruggine ha aggredito pale, rotori e torri. In qualche modo questo piccolo impianto, nato con la scommessa di tre imprenditori, per il momento resta un’incompiuta. Ma in Sardegna non è la sola.

Carloforte e Settimo

«Il parco di Carloforte venne realizzato dall’Ansaldo nel 1992, funzionò per pochissimo tempo – ricorda il sindaco Stefano Rombi – la situazione sembrò potersi sbloccare nel 2010, ma il mancato ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica, impedì la ripartenza dell’eolico. Funziona invece il parco fotovoltaico. Il Comune ogni anno riceve dal gestore circa 120mila euro. Per quanto riguarda le pale eoliche, abbiamo chiesto da tempo che vengano rimosse per motivi di sicurezza». Insomma, la transizione energetica in Sardegna è partita con il piede sbagliato. Lo sanno bene anche a Settimo San Pietro, dove nelle campagne di Su Pardu qualche anno fa è stato realizzato un impianto fotovoltaico che però ha avuto vita breve. Oggi in mezzo all’erba e ai cespugli restano ancora i segni di quel parco: contenitori di plastica, tubi corrugati, blocchi di cemento. Il Comune dopo un lungo contenzioso è riuscito a tornare in possesso dei terreni che erano stati dati in concessione a una società per vent’anni. «ll bando era del 2010 – ricorda il sindaco Gigi Puddu – il progetto è naufragato quasi subito. Sono passati diversi anni e alcune inchieste giudiziarie. Adesso possiamo finalmente utilizzare questi spazi. Abbiamo cambiato la destinazione d’uso. Puntiamo sulla coltivazione del grano e sul settore vitivinicolo». Ma per il momento tutti i buoni propositi sono in stand by perché il nuovo piano urbanistico è ancora bloccato in Regione. Niente vigne, dunque. «Quell'area è molto interessante», commenta Ferruccio Deiana, noto imprenditore vitivinicolo del paese che ha manifestato la volontà di investire a Su Pardu per produrre malvasia. «Lo farei – dice – ma a condizione che l’area venga bonificata». Già, le bonifiche. «Purtroppo l’andazzo è questo – sottolinea Stefano Deliperi del Gruppo di Intervento Giuridico – non sempre il ripristino ambientale viene eseguito in modo adeguato. Spesso i costi ricadono su Comuni e Regione. L’elenco dei parchi andati male ormai è lunghissimo: Monte Arci, Oschiri, Giave e tanti altri. Bisogna vigilare sulla serietà delle aziende, verificare che abbiano adeguate fideiussioni, altrimenti i costi ricadranno sempre sugli enti pubblici e quindi sui contribuenti».

Agrifotovoltaico

Anche la variante dell’agrifotovoltaico in Sardegna è partita con il piede sbagliato. Numerose aziende sono finite sotto inchiesta e già si contano tantissimi fallimenti. Alcuni imprenditori sono stati condannati a restituire all’erario decine di milioni di euro incassati grazie agli incentivi governativi. Come nel caso di un’azienda nelle campagne di Villasor. Continuano ad aver problemi anche i due grandi impianti agrifotovoltaici a San Giovanni Suergiu e Santadi, finiti al centro di un’indagine ancora in corso.

