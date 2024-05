Macerie abbandonate da settimane 

I lavori di ristrutturazione sono finiti da un pezzo, ma le macerie rimangono sotto il palazzo. Pazientano, ma sino a un certo punto, i residenti degli popolari di via Dalmazia a Carbonia: più di due mesi fa un’impresa d’appalto di Area, azienda regionale proprietaria della maggior parte degli alloggi dell’agglomerato che si affaccia su piazza “Gallico Spano”, ha effettuato interventi vari di sistemazione. Il sacco con le macerie è stato posato sotto i portici di uno dei palazzi ed è ancora lì. «Non è normale – accusa Fabio Sanna, uno dei residenti – che un sacco pieno di macerie debba essere abbandonato per settimane: lì ci passano anziani, ci giocano i bambini, ed è indecoroso». Della questione se n’è occupato anche il consigliere comunale Diego Fronterrè: «Area dovrebbe controllare l’operato delle imprese che ingaggia: non è possibile che oltre agli incivili, ad incrementare lo scarso decoro ci si mettano pure le istituzioni». (a. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA