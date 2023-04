Macello mobile, lavori infiniti 

«Con un mattatoio di zona cambierebbe la prospettiva di crescita delle nostre aziende, abbattendo i costi di produzione. Adesso siamo costretti a raggiungere i mattatoi ogliastrini, a 60 chilometri - dice Luca Murgia, 46 anni, suinicoltore di Seulo - così i costi di macellazione lievitano a quasi cento euro a capo».

L' occasione per il territorio di assecondare l'espansione delle aziende, che producono qualità e tipicità, e di incentivare la conversione degli allevamenti a conduzione familiare in aziende produttive è il macello mobile di Sadali.

Un progetto realizzato nel 2010 con i fondi regionali cui parteciparono Seulo, Esterzili, con Sadali capofila. Da dieci anni si aspettava l'inaugurazione. La falsa partenza a febbraio 2021 quando il Comune di Sadali aveva affidato la gestione dell'impianto. Per alcune settimane si preparava l'avvio delle macellazioni, limitate ai caprini e ovini, prove tecniche per accertarne l'idoneità, ottenuta dal Servizio veterinario Asl. Allora emerse la necessità di implementare la struttura dotandola di una sala di flambatura, indispensabile per eseguire la finitura, in particolar modo, delle carni suine, per eliminare le setole dalla cotenna. Piccoli interventi, intorno ai 30mila euro, si era detto, realizzabili in un tempo ragionevolmente breve. Ma dopo due anni gli allevatori aspettano ancora.

La ditta incaricata ha indicato l'apertura del cantiere a fine dicembre 2022 e la consegna dei lavori a fine febbraio 2023. La sindaca di Sadali Barbara Laconi spiega le ragioni del blocco degli interventi: «L'aumento dei costi e i ritardi di invio dei materiali hanno fermato i lavori che riprenderanno la settimana prossima. Si procederà alla costruzione del capannone per il ricovero degli animali. Sul modulo che alloggerà la sala di flambatura, si sta già lavorando a Esterzili. Inoltre alcuni giorni fa abbiamo concluso con Abbanoa che ha preso in gestione tutti i lotti della zona Pip, inclusi scarichi e allacci fognari».

Il Comune di Esterzili ha investito 10mila euro. «Per le nostre aziende familiari – dice il sindaco Renato Melis - quel macello è un'opportunità».

A Seulo ci sono 35 aziende agricole, tra queste diverse sono suinicole; gli allevamenti censiti a conduzione familiare registrano un volume annuo di circa 700 capi macellati. Tra i prodotti di punta, il crudo di Seulo sta conquistando una nicchia di mercato. Tonio Moi, allevatore suinicolo di Seulo, ora vuole esportare nella Penisola: «Siamo in una fase storica, la fine dell’embargo dei prodotti suinicoli sardi per la peste suina. Ovviamente avere un mattatoio di zona mi permetterebbe di imprimere una accelerazione allo sviluppo dell'attività».



