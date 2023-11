Macello mobile, falsa partenza: mancano i veterinari della Asl 

Gli allevatori del territorio, soprattutto di Sadali e Seulo, hanno aspettato anni che il mattatoio mobile di Sadali venisse inaugurato per permettere di abbattere i costi di produzione che, riferendosi ai macelli ogliastrini, si aggirano intorno agli 80 euro a capo. L'impianto è stato inaugurato a ottobre eppure la regolare attività della struttura ancora non è a regime.

Questa volta a fare saltare le macellazioni è la penuria di veterinari. Tonio Moi, suinocultore di Seulo: «Purtroppo paghiamo ancora una volta lo scotto dei tagli a tutto il sistema sanitario sostenuti dal governo regionale, qui si sperperano risorse per costruire cattedrali nel deserto. Il risultato è che non possiamo fruire di questo servizio essenziale alle nostre attività perché i numeri delle macellazioni non sono sufficienti a giustificare lo spostamento dei pochi veterinari rimasti. Allora si posticipano le macellazioni programmate da settimane per concentrare in una sola giornata il maggior numero di abbattimenti. Un'assurdità visto che i criteri delle nostre aziende non sono numerici».

Roberto Massazza, responsabile del servizio veterinario della Asl di Cagliari: «Conosciamo le difficoltà del macello di Sadali e stiamo cercando di porre rimedio. Tra pensionamenti e distacchi, l'organico dei veterinari è carente e il problema è ancora più sentito a novembre e dicembre quando si procede alla macellazione degli agnelli in vista del Natale. Per tamponare l'emergenza istituiremo un bando per quattro contratti di consulenza esterna». (p. m. r.)

