«Macellari mi picchiava, mia madre e io vittime di continue vessazioni»  

Ha confermato le accuse dal banco dei testimoni, in una drammatica udienza che si è tenuta ieri mattina davanti alla giudice del Tribunale, Alessandra Tedde. L’ex compagna di Fabio Macellari, 48 anni, ha ribadito di essere stata vittima di sfuriate e di continue richieste di denaro da parte dell’ex calciatore del Cagliari, così ha sottolineato di aver ricevuto percosse e maltrattamenti nel corso della sua convivenza con l’ex sportivo.

Accusato di maltrattamenti e lesioni nei confronti dell’ex fidanzata, oltre che di estorsione ai danni della madre di quest’ultima, Macellari è difeso dall'avvocato Stefano Murgia. Ieri mattina, dopo la testimonianza della madre della donna, è stata l'ex compagna del giocatore a ricostruire il contenuto delle accuse, già formalizzate in alcune querele risalenti al 2021. Una relazione iniziata nell’agosto del 2020 che all’inizio pareva il coronamento di un grande amore. I due vivevano nella casa di Costa Rei e, con l'andare del tempo, sarebbero emersi i problemi e gli atti di violenza che la donna ha confermato alla giudice.

Nessuna delle due presunte vittime (l’ex compagna e la madre) si è costituita parte civile. Ad innescare i litigi – stando alle accuse – sarebbe stata spesso la richiesta di soldi da parte dell’imputato. Il caso più grave raccontato risale all’estate 2001, quando Macellari avrebbe semi-distrutto gli arredi della villetta di Costa Rei, mandando l’ex fidanzata in ospedale e venendo fermato dai carabinieri. «Tutto accadeva per la richiesta continua di denaro», ha ribadito l’ex compagna, «mi trattava da poco di buono, picchiandomi con calci e pugni e trascinandomi per i capelli anche dalle scale. Io e mia madre abbiamo subito vessazioni di ogni tipo e mi minacciava che mi avrebbe mandato qualcuno a farmi del male».

Prossima udienza il 5 luglio quando saranno chiamati in aula i carabinieri intervenuti e alcuni vicini che avrebbero assistito ai litigi.

