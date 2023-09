Macedonia “frullata”, gli azzurri sono ai quarti 

Pratica archiviata. Come da pronostico, l'Italia ha sconfitto agevolmente la Macedonia del Nord 3-0 (25-20; 25-12; 25-15) a Bari e si è qualificata ai quarti di finale degli Europei 2023 di pallavolo maschile. Partita senza storia contro i macedoni che non sono entrati mai in partita mentre gli azzurri confermano di trovarsi in un ottimo stato di forma. L'attenzione è ora tutta al prossimo incontro in programma martedì 12 settembre, sempre al PalaFlorio di Bari contro l’Olanda che ha battuto la Germania 3-2.

Per i nostri campioni del mondo e d'Europa in carica si prospetta, quindi, una partita impegnativa ma certamente alla loro portata. I ragazzi di De Giorgi stanno entusiasmando per la qualità del gioco espresso: sei vittorie in altrettanti incontri tra i quali c'è il netto 3-0 alla temibile Serbia. In palio ai quarti, poi, ci sarà la semifinale di Roma. «È stato un altro giorno di festa incredibile, palazzetto pieno, tanto rumore e tanto tifo», le parole del ct azzurro. «È stato bellissimo ed è stata la conferma dell'entusiasmo intorno a questa squadra. Pensando alla parte tecnica ora vogliamo focalizzarci sul nostro gioco e andare dritti senza pensare a gestire o ad altro. Dopo il primo set, dove abbiamo combattuto un pò, siamo stati bravi a non alzare mai il piede all'acceleratore».

