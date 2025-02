Macciotta: «Il futuro è il nuovo stadio, era impossibile una ristrutturazione» 

L’ultimo ostacolo si chiama Paur. Dipende tutto da questo I tempi per la costruzione dello stadio sono dettati dal procedimento in discussione alla Regione per il rilascio dei quel importantissimo documento che segna (nel bene o nel male) il destino delle opere pubbliche.

I tempi

La nuova valutazione di impatto ambientale, infatti, rappresenta l’ultimo ostacolo prima che il Comune possa bandire la gara internazionale per la costruzione del nuovo impianto. Una settimana fa l’amministrazione ha presentato alla Regione (assessorato all’Ambiente) i documenti integrativi richiesti nell’ultima conferenza di servizi (il piano di caratterizzazione dell’area dettagliato da cima a fondo che, sinteticamente, mette nero su bianco che il fondo del Sant’Elia, dove si scaverà per costruire il nuovo impianto, è perfettamente sicuro). E adesso la palla spetta all’Ambiente che entro la fine di marzo dovrebbe riconvocare il tavolo: significa che poi entro un mese da quella riunione dovrebbe arrivare, salvo la richiesta di nuove integrazioni, il paur. Se così fosse, se lo augurano Cagliari calcio, Comune e tutti i cagliaritani (non solo i tifosi), significa che prima della estate si può tornare in Consiglio comunale per ribadire (per la terza volta, perché per tre volte è stato aggiornato il piano finanziario del progetto) la dichiarazione di pubblico interesse. Sarà quello un momento scontato, poi gli uffici si metteranno subito al lavoro per scrivere la gara per l’affidamento dei lavori e, considerati i tempi di legge anche per eventuali ricorsi, entro la primavera del prossimo anno si potrebbe cominciare a demolire il Sant’Elia.

La scelta

E che non fosse possibile restaurare il Sant’Elia lo ha ribadito ieri l’assessore allo Sport Giuseppe Macciotta, in occasione del sopralluogo del Comune. «Vedere il campo trasformato in una vera palude provoca un effetto non piacevole ma, in generale, tutta la condizione in cui versa lo stadio conduce a pensieri non piacevoli. Però, questa è la situazione attuale: il Sant’Elia non era possibile recuperarlo», spiega l’assessore, «e vederlo così, adesso, conferma quella impressione di non adeguatezza rispetto alle esigenze attuali della città. Per questo motivo», aggiunge, «ritengo che la strada del nuovo stadio sia stata una scelta assolutamente opportuna».

L’attesa

È un pensiero condiviso anche dal Cagliari calcio che infatti, da almeno otto anni, sta cercando di chiudere la partita per costruire un nuovo impianto. Le incognite sono legate ai tempi. «Le tempistiche sono dilatate enormemente, di un nuovo stadio si parlava già nei primi anni Duemila quando ero consigliere comunale. Forse la vicenda avrebbe potuto avere una evoluzione più rapida, però adesso è inutile volgere lo sguardo indietro. Bisogna essere positivi e ottimisti , alcuni perimetri burocratici sono stati rimossi, adesso confidiamo nel documento della Paur, la ex valutazione di impatto ambientale, è sarà quello il segnale di chiusura dell’iter amministrativo. Dopodiché», spiega ancora l’assessore Macciotta, «si potrà pensare all’appalto dei lavori e cominciare la demolizione del Sant’Elia che rappresenta la prima tappa di un percorso che ci porterà ad avere uno stadio efficiente che, si spera, ci consenta anche di ospitare i campionati europei del 2032».

Il piano per il quartiere

C’è un ulteriore fatto che legittima la demolizione del Sant’Elia e la costruzione di un impianto nuovo e moderno. Come è noto, per il Comune (era così per la precedente amministrazione, lo è anche per quella attuale) il nuovo stadio non deve essere “solo” la casa del Cagliari ma il perno attorno al quale ruota lo sviluppo di un quartiere, Sant’Elia. Ecco perché, rispetto alla previsione originaria, all’esterno dell’impianto non ci saranno gli edifici destinati a uffici e residenze temporanee ipotizzati nell’area tra Distinti e curva Sud (alloggi popolari, per intendersi, da utilizzare nel momento in cui si sarebbe proceduto a riqualificare quelli già presenti). Mentre restano, all’interno, l’hotel di lusso da 126 camere, il centro benessere (aperto a tutti), il bar, un centro congressi che può ospitare fino a oltre mille persone, il museo del Cagliari. Nell’ottica di una ricucitura del quartiere col resto della città, sarà abbattuto il sovrappasso di viale Ferrara e costruita una pista ciclopedonale a Monte Mixi (che passa in via Rockefeller). ( ma. mad. )

