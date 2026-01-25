maccioni marmi, sei reti e primato 

La Campagnola 140 Gr./Simius Immobiliare è ancora la regina nel girone A dell’Over 55 nonostante il pari (2-2) con la Cooper Band, che con Nioi e Mattana rallentano la capolista.

Non ne approfitta però la Sardachem cui non basta Deiana per evitare la sconfitta con una rediviva I. R. Moniaflor (2-1). Resta secondo il Real Putzu (gara rinviata col Poggio dei Pini/Sotto La Torre), risale sensibilmente l’Okky Villanova (quinta) vittoriosa sulla Tielle Team per 2-1. Nell’anticipo di venerdì pari pirotecnico (3-3) tra Cagliari 2007 e Opes Team, che viaggiano a braccetto all’ottavo posto.

La Maccioni Marmi conquista il primato solitario del girone B: la tripletta di Gherazzu, la doppietta di Monterastelli e la rete di Mameli confezionano la sestina sull’Eosol/Car Refinish. A tre punti inseguono gli Amatori Orione Selargius (per il rinvio della sfida con la Lewis Room). Dopo sette turni gli Ingegneri ritrovano la vittoria (2-0 sul SI. TI. Carbonia) e consolidano il terzo posto, anche perché il Deximu (quarto) incappa nella sconfitta di misura con la Sardegna Termale Sardara/E. I. 83 che torna al successo dopo due ko di fila. Dopo sei giornate arrivano tre punti pesanti per il Nuraghe/Evolvere, che piega di misura gli Amatori La Palma.

Sempre Vacca sigla l’1-0 con cui la capolista dell’Over 58 Masnata Chimici supera la De Amicis. Il Club non perde contatto: un doppio Curreli, Collu e Maxia abbattono La Vernice. Il Mulinu Becciu va ko (4-2) contro la Mediterranea R. U. (a segno con Fancello, Manca e una doppietta di Corrias), mentre non si fanno male Polisportiva Sestu e Di. Fer. (0-0).

Basta una rete al Sinnai Conad Superstore per avere la meglio sulla Frama/Beko Service e agganciare la De Amicis al sesto posto. Il Cral Ctm torna al successo dopo due mesi con la quaterna all’Aldebaran/Autocarrozzeria Deiana e appaia il Fileferru, che non va oltre l’1-1 con la Myair Svapo.

