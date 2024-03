maccioni marmi e cooper band, che sfida 

Nell’Msp la leader I Quartieri/De Amicis continua la marcia inarrestabile anche nella penultima giornata degli Over 50, nonostante il primato conquistato aritmeticamente con due gare d’anticipo. Il settimo turno di ritorno conferma le leadership di Maccioni Marmi e Cooper Band (girone A) e della Masnata Chimici (girone B) nell’Over 55.

Atto di forza

La capolista del girone unico degli Over 50 e detentrice del titolo di categoria De Amicis non si ferma. Il 4-1 sul Decimo 2013 è l’ennesima prova di forza della squadra cagliaritana. I decimesi, nonostante la seconda sconfitta di fila, mantengono il quarto posto a quota ventisei punti con uno di margine sul Real Putzu, che invece incassa un secco 3-0 dalla vicecapolista Okki Villanova. Al terzo posto resiste la Pgs Audax Frutti d’Oro, che regola il fanalino di coda Accademia Sulcitana con una cinquina firmata da Lampis, Branca, Antoniotti, Manca e Contu. La Mediterranea perde lo scontro diretto con l’Asd Nivea (1-0), che la supera in classifica, mentre termina a reti bianche Amatori 4 Mori-I. R. Ultimi/Moniaflor. Il prossimo turno, dopo la sosta, sarà decisivo per determinare la griglia dei playoff.

Affiancate

Il settimo turno di ritorno ha rinnovato il testa a testa tra le due regine del girone A dell’Over 55. Entrambe vittoriose, restano al comando con quarantacinque punti e un confortante più sette sulle inseguitrici. La Maccioni Marmi esagera con un 5-0 senza appello inflitto all’Aldebaran/Autocarrozzeria G. Deiana, mentre alla Cooper Band basta una rete per piegare la Domel E.I. 83.

Il 3-1 sul Cral C.t.m. vale alla Sardachem il terzo posto e l’aggancio a Il Club, che non va oltre l’1-1 con gli Amatori La Palma, al secondo pari di fila. In chiave playoff è stata rinviata la gara tra Ingegneri e Resti Umani/Kospi, che devono recuperare anche la precedente sfida con gli Amatori Orione Selargius (a riposo sabato).

Finisce in parità (0-0) tra Tielle/PLS e Gigi Spada SI. TI., mentre un redivivo Poggio dei Pini/Pizzeria Sotto la Torre supera di misura la Di. Fer, comunque ancora in zona playoff ma con un margine esiguo sulle inseguitrici.

Nuova partenza

Dopo il pareggio della settimana scorsa la Masnata Chimici, capolista del girone B dell’Over 55, riprende il passo veloce. Il testa-coda contro l’Avis Assemini finisce con un 2-0 che tiene a distanza di ben undici punti la Campagnola/140 Gr. Spaghetteria, vittoriosa con un convincente 4-1 su La Vernice.

La posizione della squadra cagliaritana è ora insidiata dalla Polisportiva Sestu: grazie al successo sulla Car-Refinish (3-1) i biancoblù hanno ridotto a un punto la distanza in classifica. La DE Amicis non può migliorare il suo attuale quinto posto per via del rinvio della sfida con il Fileferru ma vede avvicinarsi decisamente la Cigiesse/Simius Group, che grazie al 4-1 sul Cagliari 2007/Bar Gaviano si porta a una lunghezza dalla quinta piazza.

Successo prezioso anche quello del Sinnai Conad Superstore per 3-0 sui Vigili del Fuoco, tagliati fuori per il momento dalle fasi finali. In lizza per un posto tra le prime otto c’è ancora il Nuraghe/Evolvere: il 2-1 su una Frama/Beko Service ormai fuori da ogni discorso playoff ne incoraggia le speranze quando mancano otto giornate dal termine della stagione regolare.

Turno di riposo per l’Ellas, che con otto punti all’attivo resta penultima. Conad Sinnai-Campagnola e De Amicis-Sestu sono le sfide di cartello del prossimo turno, in programma il 6 aprile dopo la sosta.

