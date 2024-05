Maccioni e Masnata favorite per il titolo  

Penultima giornata dei tornei Over dell’Msp. La Maccioni Marmi vince il girone A e assieme alla Masnata Chimici (regina del girone B) si candida come favorita per la conquista del titolo, passando dai playoff in programma tra due settimane.

Primi verdetti

La Maccioni Marmi (0-0 con l’Orione Selargius) conquista il girone A degli Over. La Sardachem ipoteca invece il secondo posto, grazie allo 0-0 con i Resti Umani, che agganciano il quarto posto: il 3-2 nel recupero con la SI. TI. consente di superare la Cooper Band, sconfitta per 3-0 dal Poggio dei Pini, invece fuori dalle prime otto. Conquista il terzo posto Il Club, che rifila una quaterna alla Gigi Spada SI. TI., tagliata fuori dai playoff, preclusi anche agli Amatori La Palma, che non vanno oltre lo 0-0 con la Tielle/PLS. Agli Ingegneri (5-1 sul Cral C.t.m.) e alla Di.Fer. (2-2 con la Domel) basta un punto per accedere agli spareggi. Nel girone B la Masnata Chimici non fa sconti a La Vernice (1-0) che chiude in quarta posizione. La Campagnola si conferma seconda (2-1 sull’Avis Assemini) e la Pol. Sestu terza (2-0 sulla Cigiesse), mentre la De Amicis con il 2-1 sulla Frama/Beko Service supera la Conad Sinnai (che ha riposato) ma che non mette a rischio gli spareggi. Lo scontro diretta per l’accesso ai playoff tra Car-Refinish e Cagliari 2007 si chiude a reti bianche: l’ultimo posto utile vede in vantaggio i rossoblù, che restano a + 3. Il Nuraghe vince la sfida con il Fileferru (2-1) ma entrambe sono escluse dagli spareggi. Come i Vigili del fuoco, che rinunciano alla gara con l’Ellas e perdono a tavolino (0-3). I tre punti consentono ai biancorossi di lasciare l’ultimo posto all’Avis Assemini. Nel prossimo weekend si gioca l’ultimo turno della stagione regolare, poi spazio agli spareggi.

RIPRODUZIONE RISERVATA