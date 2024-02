Maccioni e Masnata al top nell’over 

Parentesi di Coppa Italia per l’Over 50 dell’Msp. La sosta di campionato ha dato spazio al quarto turno dei due gironi. Sabato però sono scese in campo solo due squadre per via del rinvio e dei posticipi delle altre tre gare. Nell’Over invece si è disputato il primo turno di ritorno, che lancia la leader del girone A Maccioni Marmi, e conferma la supremazia della capolista del girone B Masnata Chimici.

Nell’unica sfida disputata sabato valida per il quarto turno di Coppa Italia, la Pgs Audax Frutti d’Oro vince la gara del girone A con gli Amatori 4 Mori per 3-1: Contu, Astolfi e Lampis regalano la vittoria ai biancoverdi che vale il terzo posto provvisorio, con quattro punti, alle spalle della Mediterranea (seconda con cinque punti, che in questo turno ha riposato) in un girone comandato da I Quartieri/De Amicis, che restano a quota sei punti. Nel posticipo di oggi la capolista riceve l’Accademia Sulcitana, che ha all’attivo solo una vittoria. Nel girone B è stata rinviata a data da definirsi Decimo 2013-I. R. Ultimi/Moniaflor. L’altro posticipo di stasera mette di fronte il Real Putzu (terzo assieme alla Moniaflor con tre punti) e l’Asd Nivea, ultima con un solo pareggio. In questo turno ha riposato la capolista Villanova, leader con sette punti.

La fuga

La quarta vittoria di fila vale l’allungo per la capolista del girone A degli Over 55 Maccioni Marmi. Il netto 3-0 sul Cral C.t.m. porta i selargini a trentacinque punti, con cinque di vantaggio sulle immediate inseguitrici. I Resti Umani/Okapi hanno infatti osservato il loro turno di riposo, mentre la Cooper Band è attesa stasera dal posticipo con gli Amatori La Palma per cercare di restare in scia della squadra di Gigi Piras. Senza fine la crisi degli Amatori Orione Selargius fermi a ventotto punti da tre turni di sole sconfitte. L’ultima è quella di sabato contro gli Ingegneri (2-1). Ne approfitta solo parzialmente Il Club (pari a reti inviolate con la Domel/E. I. 83), mentre accorcia la Sardachem, grazie al rotondo 6-0 sull’Aldebaran. Muove la classifica la Di. Fer. dopo due ko consecutivi (1-1 colo Gigi Spada SI. TI.), e rientra in zona playoff la Tielle/PLS, grazie alla vittoria di misura sul Poggio dei Pini/Pizzeria Sotto La Torre.

Masnata fa 40

Il 2-1 con cui la Masnata Chimici supera nel big match della prima di ritorno il Sinnai Conad, vale alla capolista del girone B i quaranta punti, e un margine di sette dalla Campagnola/140 Gr. Spaghetteria (seconda) che tiene il passo con la vittoria facile sull’Ellas (7-1). La Vernice mantiene la piazza d’onore nonostante il turno di riposo, mentre subito dietro la De Amicis pareggia 1-1 con il Cagliari 2007. Vince e convince invece la Cigiesse/Simius Group (al secondo successo di fila), vittoriosa sul Fileferru per 1-0: il successo vale il quarto posto (seppur in condominio con la Pol. Sestu). Tornano alla vittoria anche i Vigili del Fuoco (1-0 sull’Avis Assemini) e la Car Refinish (2-1 sulla Frama/Beko Service). I pompieri di Marco Berlucchi ritrovano un successo che mancava da quattro turni e riaccendono le loro ambizioni in chiave playoff. Speranze che sono sempre vive anche per la Car Refinish, che aggancia in classifica il Cagliari 2007/Bar Gaviano e si porta a ridosso delle prime otto. Il quarto risultato utile e la terza vittoria di fila rilanciano prepotentemente le quotazioni della Polisportiva Sestu (quarta con ventisei punti) che cala il tris su un Nuraghe senza vittorie da sei turni.

