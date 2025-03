Ha perso il controllo dell’auto finendo contro il palo di sostegno della rete dei filobus. Il conducente della vettura per fortuna non ha riportato ferite particolari. Ma poco prima delle due di ieri, in via Dante, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento del porto che hanno messo in sicurezza il palo che rischiava di crollare. La strada è stata chiusa per un’ora. Sul posto anche la Polizia Locale.

