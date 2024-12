Macchiareddu, scontro auto-furgone 

Incidente ieri pomeriggio nella Terza Strada dell’agglomerato industriale Macchiareddu-Grogastu. Intorno alle 13.30 due autoveicoli, una berlina nera e un furgoncino bianco, sono rimasti coinvolti in uno scontro frontale per la prima, laterale anteriore per il secondo. Il furgoncino, per il forte impatto, si è ribaltato su un lato all’ingresso dei parcheggi esterni di una serie di società che hanno la loro sede in quella zona. Non è escluso che l’autista del mezzo da lavoro fosse diretto proprio in una di queste aziende. A bordo si trovava il 38enne Matteo Porcu, di Sestu, che ha avuto dei lievi traumi, uno al capo e uno alla gamba. Le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Più grave la situazione di Angelo Rubino, 74enne residente ad Assemini in località Truncu Is Follas, a bordo della berlina. A seguito dell’impatto ha riportato un trauma chiuso del torace ed è stato trasportato al Policlinico in codice rosso dall’ambulanza medicalizzata del 118 ma non dovrebbe essere pericolo di vita.

