Macchiareddu, schianto nella notte 

Un uomo al volante di un Mitsubishi Pajero ha perso il controllo del fuoristrada che si è ribaltato ed è finita nella laguna di Santa Gilla. Il bilancio dell’incidente stradale è grave e ancora provvisorio: almeno un morto, l’autista della 4X4 con targa svizzera, ma i vigili del fuoco a tarda notte erano ancora impegnati nel recupero del fuoristrada finito in acqua dove potrebbero esserci altre vittime.

L’incidente

Il fatto è accaduto ieri notte attorno alle 23 nella zona industriale di Macchiareddu, tra Assemini e Capoterra, nei pressi dell’incrocio con la Statale 195 Sulcitana.

A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno subito capito la gravità dell’incidete e hanno chiamato i carabinieri e i vigili del fuoco, arrivati nel giro di pochi minuti. Sul posto anche le ambulanze dei volontari del 118. Gli specialisti a bordo della medicalizzata poco hanno potuto.

Mentre i pompieri cercavano di recuperare l’auto, i carabinieri hanno gestito il traffico e soprattutto hanno effettuato i primi sopralluoghi di legge per accertare la dinamica del tragico incidente stradale. Oggi i militari dell’Arma invieranno un primo rapporto alla Procura presso il Tribunale di Cagliari, dopo che ieri hanno raccolto le testimonianze di chi ha assistito all’incidente stradale.

Il testimone

Un pescatore al lavoro ieri notte nella laguna di Santa Gilla ha assistito all’incidente dalla sua barca: «Ho sentito un forte botto, ma nel buio ho visto poco e niente». Nella zona anche un gruppo di ragazzi che si sono fermati per prestare i primi soccorsi, ma che hanno potuto solo dare l’allarme e osservare il lavoro dei vigili del fuoco e dei carabinieri.

L’indagine

Stando a una prima ricostruzione, l’uomo al volante del Pajero con targa della Svizzera viaggiava a forte velocità e proprio per questo motivo il fuoristrada prima ha sbandato poi si è ribaltato più volte, finendo nella laguna di Santa Gilla. L’uomo, dall’apparente età di 50 anni di cui non sono state note le generalità, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo ed è praticamente morto sul colpo. I vigili del fuoco sono arrivati con mezzi adatti al recupero del fuoristrada. Al lavoro anche i sommozzatori per capire se dentro la vettura erano presenti altri passeggeri.

Se ne saprà di più nel corso della giornata di oggi.

RIPRODUZIONE RISERVATA