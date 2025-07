Macchiareddu, il fuoco minaccia pale eoliche e fabbriche 

Incendiari scatenati tra Uta e Assemini: fiamme nei campi intorno al rio Cixerri e nella zona industriale di Macchiareddu. Il primo rogo, partito dopo le 15 nella località Bobarei, ha interessato campi di stoppie e macchia, impegnando per tutta la serata diverse squadre antincendio, barracelli e Corpo forestale della stazione di Uta, che ha coordinato le operazioni. Il secondo e divampato intorno alle 16,30, nella zona industriale di Macchiareddu, tra i campi di macchia alta e stoppi intorno al parco eolico ubicato a poca distanza dallo stabilimento del birrificio Ichnusa.

Le fiamme altissime hanno impegnato per tutta la serata le squadre dei volontari antincendio della protezione civile di Assemini e Capoterra, del Corpo forestale di Uta e dei vigili del fuoco di Cagliari, giunti con diversi mezzi. Particolarmente impegnativa l’opera di spegnimento intorno all’impianto eolico, svolto in gran parte dall’elicottero della base di Pula. A rischio alcune strutture industriali circoscritte dalle fiamme, tra cui due frantoi, fortunatamente rimasti indenni per l’intervento dei vigili del fuoco, messi a protezione degli edifici. Un importante contributo è stato dato dai carabinieri della stazione di Assemini, che hanno chiuso la strada adiacente alla zona dell’incendio, per permettere le operazioni dei soccorritori.

L’opera di spegnimento e bonifica, diretta dal Corpo forestale, è proseguita fino a tarda sera. Al momento non si conoscono i dati e le cause dell’incendio, saranno le indagini degli investigatori della Forestale a dare una risposta, anche se l’ipotesi del rogo doloso è quella più accreditata. (a. cu.)

