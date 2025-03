Macchiareddu e Tossilo, emergenza termovalorizzatori 

«La Sardegna non ha bisogno di ulteriori termovalorizzatori per smaltire la componente secca dei rifiuti: sono sufficienti quelli che abbiamo». Certo, purché funzionino, bisogna aggiungere. L’assessora regionale alla Difesa dell’ambiente, Rosanna Laconi, l’ha confermato anche ieri, mentre illustrava i dati positivi sulla raccolta differenziata in Sardegna.

Certo, a nessuno sfugge che i termovalorizzatori disegnati sulle carte geografiche sono cosa diversa da quelli effettivamente utilizzabili. L’impianto di Tossilo, a Macomer, è pronto da due anni ed è pure acceso, ma non termovalorizza un bel niente perché la Provincia di Nuoro non ha concluso il suo iter burocratico. È un impianto nuovo destinato a smaltire i rifiuti non differenziabili delle province di Nuoro e di Sassari, e ancora la data d’ingresso del primo compattatore di rifiuti per lo scarico non c’è. L’assessora non lo dice apertamente, ma spera vivamente che a Tossilo l’attività inizi entro l’estate, altrimenti la saturazione delle discariche è assai di più di un’eventualità.

E poi c’è quello, bloccato, del Tecnocasic nell’area industriale del Cacip a Macchiareddu, che fa tanto innervosire i sindaci a partire da quello metropolitano di Cagliari e dello stesso capoluogo. Già, perché trasportare altrove tutti i rifiuti della frazione del residuo della Città metropolitana ha costi stellari ed è per questo che i sindaci sono furibondi. Quello metropolitano, Massimo Zedda, ancor più degli altri: «Che senso ha risultare virtuosi e conquistare le premialità che hanno lo scopo di abbassare le tariffe pagate dai cittadini che separano correttamente i rifiuti», fa notare Zedda, «se poi con quei soldi dobbiamo pagare le spese altissime per trasportare i rifiuti in altri termovalorizzatori ben più lontani, e dunque pagare tariffe Tari più alte?».

Insomma, l’attuale situazione è una beffa per Cagliari e i Comuni che le gravitano attorno: i costi di trasporto per bruciare i rifiuti finiscono col “bruciare” le premialità acquisite dalle comunità di cittadini più virtuose. È un’assurda punizione per quelle che separano e lo fanno correttamente.

RIPRODUZIONE RISERVATA