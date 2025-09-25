VaiOnline
Industria.
26 settembre 2025 alle 00:32

Macchiareddu: crisi Bekaert, si mobilita il Comune di Assemini 

La possibile vendita dello stabilimento Bekaert di Macchiareddu, il più grande polo manifatturiero della Sardegna con 237 lavoratori diretti e circa 50 nell’indotto, preoccupa l’intera comunità di Assemini. L’opposizione consiliare ha presentato una mozione urgente chiedendo al sindaco di riferire sulla situazione, convocare un Consiglio comunale aperto e garantire il massimo supporto ai lavoratori, sottolineando l’importanza strategica dell’azienda per l’economia e il tessuto sociale locale. Anche il sindaco Mario Puddu esprime forte preoccupazione e solidarietà ai dipendenti e alle loro famiglie.

In qualità di sindaco e membro del Cacip, Puddu evidenzia il rischio di cassa integrazione e le conseguenze sulla comunità, sottolineando che un presidio industriale costruito in oltre 50 anni non può essere abbandonato senza tutele, e fa sapere di avere già contattato l’amministratore delegato della Bekaert Sardegna, concordando un incontro per approfondire la situazione.

Il Comune, aggiunge il sindaco, si impegna a sollecitare Regione e Governo affinché venga aperto un tavolo istituzionale volto a garantire risposte concrete e a tutelare il lavoro, le famiglie e la continuità produttiva del territorio di Assemini. (red. prov.)

