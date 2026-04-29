Macchiareddu-195, strada ancora chiusa 

È una strada fondamentale per alleggerire il traffico sulla Sulcitana. Tra le saline di Conti Vecchi, collega la Statale alla zona industriale di Macchiareddu. L’arteria è di competenza dell’Autorità portuale, i lavori, cominciati a ottobre, sono finiti da una settimana, ma non è stata ancora riaperta perché manca il collaudo della rotatoria lungo la 195, di competenza dell’Anas. Così il traffico anche dei mezzi pesanti continua a ingolfare la Sulcitana. Se poi si considera che la strada ancora chiusa al traffico viene utilizzata abitualmente dai lavoratori diretti alla zona industriale, è facile intuire come questa situazione rappresenti un problema per centinaia di persone.

I disagi

Marcello Mattana, 55 anni, imprenditore di Cagliari, titolare di una struttura ricettiva nei pressi del Parco di Gutturu Mannu, racconta i disagi: «Mi capita di dover percorrere quella strada anche due volte al giorno, da quando è stata chiusa devo allungare il percorso passando per la litoranea almeno di dieci chilometri, sia all’andata sia al ritorno. Considerando l’aumento del prezzo del carburante, un aggravio di spese non solo per me ma anche per i turisti che scelgono la mia struttura. I lavori, stando alle indicazioni dell’Autorità portuale, avrebbero dovuto concludersi in un primo tempo il il 24 febbraio. A causa del maltempo il termine è stato prorogato di un mese, eppure siamo di fatto a maggio e la strada continua a restare chiusa anche se i lavori, a giudicare dal fatto che nel cantiere non c’è più da tempo nessun operaio, dovrebbero essere conclusi da parecchi giorni».

Gli enti

Dall’Autorità portuale confermano: «I lavori sono conclusi dal primo aprile, ma manca il collaudo della rotatoria che collega la strada delle saline alla Sulcitana, di competenza dell’Anas». L’Anas spiega i motivi dei ritardi: «Stiamo cercando di accelerare i tempi procedendo a una presa in consegna anticipata dei lavori in attesa poi del collaudo vero e proprio. Ma purtroppo la direzione dei lavori dell’Autorità portuale non ci ha fornito alcuni documenti necessari per procedere con questo iter. Abbiamo sollecitato la documentazione anche di recente, abbiamo affidato il collaudo della rotatoria ai nostri migliori tecnici, contavamo di procedere con una certa celerità ma purtroppo questo stallo ci ha legato le mani».

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