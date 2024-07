Macchi, argento al veleno 

PARIGI. «Ladri, ladri. Vergogna, vergogna», la rabbia del ct Stefano Cerioni è la rabbia di tutta l'Italia che aveva già visto materializzarsi un altro oro olimpico a Parigi 2024, quello di Filippo Macchi nel fioretto individuale ma che invece si è dovuto accontentare dell'argento all'ultima stoccata, assegnata solo al terzo controllo Var. L'oro è andato all'atleta di Hong Kong Ka Long Cheung (già sul gradino più alto del podio a Tokyo 2020, davanti a un altro italiano, Daniele Garozzo), vincitore 15-14 al termine di una finale entusiasmante, ma che rimarrà negli occhi e nella mente di tutti soprattutto per gli ultimi istanti.

L’assalto

Macchi e Cheung, per le prime 28 stoccate, si sono equivalsi. Era partito meglio il fiorettista di Hong Kong, in vantaggio fino al 10-7, poi l'italiano si è esaltato portandosi avanti 14-12. Sembrava fatta. E invece Cheung ha raggiunto Macchi sul 14-14. Da quel momento, l'arbitro Hao Chih Huang (Tapei) non se l'è più sentita di prendere decisioni senza l'ausilio del Var. E così per due volte - quando Macchi e tutto lo staff azzurro erano sicuri di aver vinto - ha deciso di non decidere. Alla terza, invece, la stoccata è stata assegnata a Cheng, capace di fare il bis olimpico. Ma se a Tokyo nella finale con Garozzo non c'era stata storia, questa volta a Parigi Macchi avrebbe meritato la vittoria. Al termine dell'incontro, l'azzurro si è lasciato cadere sulla pedana, disperato. E per lunghi minuti Cerioni, insieme al presidente della Federscherma, Paolo Azzi, ha protestato contro l'arbitro e i dirigenti della Federazione internazionale. «Non ho mai visto una cosa del genere in vita mia», ha gridato il ct, consolato dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, evidentemente in disaccordo con la decisione arbitrale. Poteva essere il coronamento di un grandissimo torneo olimpico disputato da Macchi, nipote di Carlo Macchi, un'icona della scherma italiana, e fidanzato con la figlia di Diana Bianchedi. «Sono cresciuto a latte e fioretto», ha sempre detto Filippo Macchi, già secondo a giugno a cagliari nel tricolore a squadre con le Fiamme Oro. Poteva mettere un oro in bacheca, una decisione arbitrale, che non potrà mai dimenticare, gliel'ho impedito. Negativo invece il cammino di Tommaso Marini, partito da numero 1 ed eliminato negli ottavi.

Sciabola femminile

Male le spadiste (Michela Battiston, Martina Criscio e Chiara Mormile.), tutte eliminate al primo turno. C’è però un bronzo che entra in una casa italiana. Olga Kharlan, fidanzata dell'azzurro Luigi Samuele (a sua volta terzo fra gli uomini), è bronzo nella sciabola donne di Parigi 2024. È la prima medaglia dell'Ucraina in questi Giochi. Standing ovation per la Kharlan al termine della sfida, mentre il presidente del Cio Thomas Bach è andato ad abbracciarla e baciarla.

RIPRODUZIONE RISERVATA