«Maccheronis vuota, abbiamo acqua solo per 45 giorni» 

Uno spettacolo inquietante, surreale. La diga di Maccheronis, nelle campagne di Torpè, è desolatamente vuota. La siccità si prende la scena, emerge fin dal primo sguardo. Oltretutto, in pieno inverno. «Nell’invaso ci sono appena 3 milioni di metri cubi d’acqua, poco più di un decimo della sua portata massima che è di 24 milioni», dichiara Ambrogio Guiso, presidente del Consorzio di bonifica della Sardegna centrale: «La colpa è solo del meteo, non piove da troppo tempo. A giorni prenderemo dei provvedimenti drastici, con l’acqua che sarà destinata solo all’uso potabile per i Comuni di Torpè, Siniscola, Posada, Budoni e San Teodoro. Bloccheremo gli usi irrigui, sarà consentito solo l’abbeveraggio del bestiame. Abbiamo acqua solo per un mese e mezzo».

Aziende in affanno

Tra agricoltori e allevatori serpeggia una buona dose di preoccupazione. Dal Consorzio di bonifica raccontano un dramma impensabile, solo pochi mesi fa. In primavera, infatti, l’invaso dell’alta Baronia offriva un altro colpo d’occhio. Acqua in quantità e quel dettaglio che faceva ben sperare per il prosieguo, per la stagione fredda. «A luglio abbiamo collaudato le nuove paratoie, sebbene fossero in funzione già da tempo», ammette Ambrogio Guiso. Quindi, quegli sversamenti che in passato avevano generato un’infinità di polemiche, legati al cosiddetto “piano di laminazione”, stavolta erano stati scongiurati. A Maccheronis, però, nessuno aveva fatto i conti con le bizzarrie del meteo. «Non ci sono altre spiegazioni, noi siamo una diga “annuale”, abbiamo risorse solo per un anno - ammette il presidente del Consorzio di bonifica della Sardegna centrale -. Stavolta ce la possiamo prendere solo con il tempo. Certo, le solite perdite ci sono, nel sottosuolo, ammontano a circa il 20-25 per cento. Tuttavia, la situazione attuale si può spiegare solo in un modo: non piove da tantissimo tempo e in estate e autunno i consumi sono stati assai elevati, sia per la stagione turistica sia per gli usi irrigui». Guiso puntualizza: «Siamo stati attenti agli sprechi, abbiamo monitorato costantemente la situazione. Eppure, siamo arrivati al mese di gennaio in questo stato».

Misure drastiche

Dal Consorzio di bonifica non vedono alternative. Si partirà subito con le restrizioni: stop all’acqua per l’irrigazione dei terreni. A breve sarà emanata un’ordinanza. «Lasceremo solo l’acqua per il bestiame, niente per i campi e tantomeno per i giardini - afferma Ambrogio Guiso -. La pochissima risorsa idrica che abbiamo serve per l’uso potabile, per i paesi di Torpè, Siniscola, Posada, Budoni e San Teodoro». Guiso spiega: «Questa diga ha bisogno almeno di alcuni giorni di piogge continue. Altrimenti la situazione diventerà davvero complicata. Ribadisco, allo stato attuale abbiamo solo un mese e mezzo di autonomia. Questo scenario è assolutamente incredibile, dato il periodo: in genere, qualcosa di analogo si può verificare in estate inoltrata, non certo in pieno inverno».

Torpè

Parlare della diga Maccheronis significa ricordare quel maledetto 18 novembre 2013, quel ciclone Cleopatra che da queste parti evoca morte e disperazione. «Le piene non sono più un problema - precisa Guiso – con le nuove paratoie in poche ore siamo in grado di svuotare la diga. Ma oggi gli sversamenti non c’entrano». Martino Sanna, sindaco di Torpè: «Siamo preoccupati, soprattutto per le nostre abitazioni. Questo dovrebbe essere il periodo delle piogge, invece le precipitazione non si vedono».

