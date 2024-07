Maccheronis, per agosto riserve sufficienti 

La grande operazione risparmio sta dando i suoi frutti nella diga di Maccheronis a Torpè.

La situazione resta di grande emergenza, ma in base ai numeri di ieri le risorse idriche presenti nell’invaso artificiale basterebbero per gli usi domestici, sicuramente per tutto il mese di agosto. A dirlo è il presidente del Consorzio di bonifica della Sardegna centrale. «In questo momento abbiamo a disposizione circa 4 milioni e mezzo di metri cubi d’acqua invasati - afferma Ambrogio Guiso - e anche se non sono i fantasiosi 15 milioni misurati da qualcuno, per i 30 giorni futuri le risorse stoccate basteranno al fabbisogno della popolazione».

Calcoli alla mano per il mese di agosto si prevede un consumo d’acqua di circa 1 milione e mezzo di metri cubi, che dovrebbe scendere a un milione di metri cubi nel mese di settembre. «La speranza che la stagione delle piogge non si faccia attendere troppo – avverte ancora Guiso – altrimenti la situazione diverrebbe terrificante». Il numero uno del Consorzio di bonifica rilancia comunque su una nuova pianificazione a livello interterritoriale: «Questa crisi idrica deve fare scuola - prosegue Guiso - la Regione e l’autorità d’ambito devono pensare fin da subito alla interconnessione tra la diga del Liscia e quella del Maccheronis per dare risposte alle esigenze della Baronia che attualmente si ritrova senza infrastrutture adeguate alle esigenze del territorio».

