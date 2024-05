Maccheronis, la pioggia non è bastata 

Le precipitazioni di due giorno fa, oltre ai danni che provocato dalla fitta grandinata alle colture nelle campagne di Bitti, fino a ieri pomeriggio non avevano prodotto nessun beneficio per la diga di Maccheronis. Il livello del lago artificiale è rimasto inalterato tenendosi appena sopra gli 8 milioni di metri cubi d’acqua.

L’appello

«Per poter vedere effetti di invasamento non bastano piogge di poche ore, anche se abbondanti – avverte il presidente del Consorzio di bonifica della Sardegna Centrale, Ambrogio Guiso – ma servirebbero precipitazioni almeno di due o tre giorni». A Orune, intanto, la sindaca Giovanna Porcu ha emesso un’ordinanza di non potabilità per i valori fuori norma rilevati da Arpas nell’acquedotto comunale. Nel provvedimento si fa riferimento anche a un eventuale azione nei confronti di Abbanoa, da parte dell’amministrazione comunale, con l’auspicio che il Gestore unico applichi degli sconti in bolletta come risarcimento alle utenze, sia per i costi sostenuti per l’acquisto di acqua in bottiglia, ma anche per i disagi legati all’approvvigionamento presso fonti pubbliche. Insomma, oltre alla gravissima crisi siccitosa che sta interessando tutta l’Alta Baronia e la Bassa Gallura riemergono gli storici problemi legati alla qualità del servizio.

L’attacco

«L’emergenza in atto è senz’altro legata anche al cambiamento climatico - avverte Rocco Celentano ex sindaco di Siniscola - ma la programmazione in Regione è ferma agli anni ’90 e nulla è stato fatto per cercare di risolvere lo scarso dimensionamento di molti invasi, soprattutto per quello di Maccheronis, la cui capienza di 23 milioni di metri cubi, risultava inadeguata già da decenni». Anche Pietro Gavino Zirattu, presidente dell’Associazione dei consorzi di bonifica della Sardegna, punta il dito contro la gestione decennale del servizio idrico potabile e in particolare per l’efficienza delle condotte ormai troppo obsolete che perdono per strada il 53 per cento di risorsa immessa: «Sperperi che vista la situazione contingente non possiamo permetterci – sottolinea –. Intervenire in blocco costerebbe centinaia di milioni di euro, spesa che il bilancio regionale non può certo sostenere tutta assieme. Mi chiedo perché non si sia mai pensato ad intervenire con budget annuali capaci di sostituire gradualmente le tubature».

