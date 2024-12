Maccheronis, la grande beffa 

Se la situazione è migliorata rispetto i minimi storici del primo novembre, quando nella diga di Maccheronis erano invasati appena 300 mila metri cubi di acqua, la crisi non è ancora superata. Per rientrare nella normale gestione dello sbarramento che ora conta un accumulo di 4 milioni e mezzo di metri cubi mancano 6 milioni e mezzo di metri cubi di risorsa idrica.

Il problema

Poco volume rispetto alla capienza di 22 milioni di metri cubi. Colpa di un piano di laminazione istituito nella realizzazione delle nuove paratoie di superficie, le più grandi d’Europa, ora in funzione, che resta inspiegabilmente in vigore nonostante la fine dei lavori. «Va cancellato perché dopo la gravissima crisi dell’estate è ridicolo che resti in vigore - ha detto al tg di Videolina Ambrogio Guiso, presidente del Consorzio di bonifica della Sardegna centrale -. Poter invasare solo la metà della capienza massima del serbatoio, vuol dire rilasciare a mare l’acqua in surplus. Una beffa, è ridicolo».

I sindaci

L’eventualità preoccupa i sindaci del territorio, che non intendono sottostare a una regola ora anacronistica. «Mi batterò affinché ciò non accada - dice il sindaco di Posada, Salvatore Ruiu - i miei concittadini e soprattutto coloro che hanno aziende agricole e zootecniche che hanno sofferto la siccità non lo accetterebbero». Sulla questione acqua c’è grande fermento.

Un comitato a Siniscola

A Siniscola è attivo un tavolo promosso da Rifondazione comunista che riunisce sensibilità di estrazione politica trasversale, tanto da essersi costituito nel comitato “Abba nostra”. Bocciando le proposte dei mesi scorsi e ritenendo sconsiderato il ricorso ai pozzi per alleviare la sete, ha deciso lo stato di agitazione: chiede interventi organici agli impianti, come il rifacimento dell’intera rete idrica, l’interconnessione tra Maccheronis e Pedra ‘e Othoni, il recupero delle acque reflue, controllo e ottimizzazione dei consumi negli impianti di irrigazione, garanzia della qualità dell’acqua erogata e messa in sicurezza dei potabilizzatori.

RIPRODUZIONE RISERVATA