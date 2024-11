Maccheronis, la diga si rianima 

Con le piogge delle scorse ore, sorridono gli invasi barbaricini di Gusana, Torrei e Pedra e Othoni sul Cedrino, che riprendono vigore, dopo settimane di intensa siccità che, seppur con tono minore, ha interessato anche i bacini del centro Sardegna. Invariato rispetto alle scorse settimane, il quadro fra Olai e Govossai, con una soglia ancora sotto gli standard ottimali e un quadro in costante aggiornamento. Baronia allevatori e amministratori locali iniziano a vedere l’attesa luce fuori dal tunnel. Nel lago di Maccheronis mentre si svolgono le prime attività di prevenzione dei sistemi di drenaggio arrivano i primi dati dell’accumulo d’acqua che ha fatto ingresso nel serbatoio artificiale. Ieri mattina i tecnici del Consorzio della Sardegna centrale hanno manovrato sulle nuove paratie in acciaio aprendole per verificare che il sistema funzioni a dovere, per poi riattivare le chiuse. «In 48 ore sono defluiti 1 milione e 800 mila metri cubi d’acqua - commenta il presidente dell’ente contortile idrico Ambrogio Guiso portando le scorte al 10 per cento della capienza. Prevediamo che nei prossimi giorni con l’ulteriore apporto degli affluenti si dovrebbe salire al 20 per cento pari a circa 4 milioni di metri cubi». Le buone notizie fanno ben sperare per il superamento in breve periodo della crisi che viene dichiarato dopo un accumulo di 12 milioni di metri cubi d’acqua.

Gavoi e Dorgali

Qui, dove il quadro pareva già da tempo confortante, il livello delle dighe si consolida ulteriormente, fra la soddisfazione dei gestori: «Già da venti giorni i primi rovesci piovosi hanno stabilito ulteriormente il quadro nelle dighe di Gusana e Pedra Othoni, in cui operiamo - continua Ambrogio Guiso - e partendo proprio dall’invaso sul Cedrino in queste ore arriveremo alla soglia dei 16 milioni di metri cubi massimi, grazie anche alle falde di Su Gologone e Oddoene che ci stanno aiutando tanto. Pure Gusana mantiene dei livelli ci lasciano ben sperare, scongiurando l’emergenza.

Il futuro è adesso

E mentre Guiso auspica «un inverno di precipitazioni che non creino disagi, bensì benefici in natura» l’attenzione del Consorzio di Bonifica resta massima anche sui progetti futuri: «Siamo soddisfatti - dice il Presidente - del recente finanziamento di 2 milioni di euro da parte dell’assessorato regionale ai lavori pubblici, che consentirà di dare seguito allo studio di fattibilità per l’interconnessione fra la diga di Maccheronis e quella del Liscia. Ma il nostro sogno nel cassetto resta quello di veder finalmente avviati i lavori per la diga di Abba Luchente a Torpè, un’opera lungimirante ferma da decenni che migliorerebbe significativamente le erogazioni in Baronia e non solo».

Sorvegliati

bacini di Olai e Govossai i tecnici di Abbanoa sono impegnati nel monitoraggio. «I due invasi restano sorvegliati speciali - spiegano da Abbanoa - i volumi invasati sono sotto il 30%. Non ci sono sono stati aumenti dei livelli significativi, ma il reale impatto delle piogge di questo periodo si vedrà nei prossimi giorni».

