«Macché crisi, il City ha vinto tutto, lo rispettiamo» 

«Penso sia relativo parlare di crisi del Manchester City, io guardo a ciò che hanno fatto negli ultimi anni e li ammiro»: così il tecnico della Juventus, Thiago Motta, sugli avversari di stasera, che stanno vivendo un periodo di flessione nei risultati. «Hanno vinto tutto, da quattro Premier di fila alla Champions al Mondale per club - continua l'allenatore bianconero - e meritano i complimenti per queste cose straordinarie». E sul collega Pep Guardiola: «Lui è fortissimo e lo dicono i fatti, ha vinto tutto e lo ha fatto con continuità, che è la cosa più difficile». aggiunge Thiago Motta sul tecnico dei Citizens.

«È importante che John Elkann sia venuto a trovarci, ma ciò che ci siamo detti resta all'interno», così Motta sulla visita dell'ad di Exor alla Continassa, «affronteremo una squadra che vuole avere il possesso del pallone, è una bella opportunità giocare con una big come il City e dovremo farci trovare pronti, giocando con intensità e mettendo qualità perché possiamo creare loro delle difficoltà».

La Juventus prova a recuperare Andrea Cambiaso. Il laterale ha cominciato insieme al resto dei compagni l'allenamento di rifinitura alla Continassa, un test decisivo per capire se potrà essere almeno convocato per la sfida di questa sera alle 21 allo Stadium. Intanto, McKennie e Douglas Luiz lavorano regolarmente in gruppo e sono da considerarsi recuperati.

