Macabro show: mondo sotto choc 

Tel Aviv. La gente ha aspettato le bare con le salme dei due bambini Bibas, della madre e del giornalista pacifista Oded Lipshitz ai bordi delle strade percorse dal convoglio dell’Idf diretto all’istituto di medicina legale. Sventolando bandiere di Israele, i volti sgomenti, sotto la pioggia, il cielo cupo. L’unico ad essere identificato dagli anatomopatologi è stato per ora l’anziano Oded, che da vivo aiutava i malati di Gaza a raggiungere gli ospedali israeliani. L’ufficio del primo ministro Benyamin Netanyahu ha reso noto che è stato ucciso più di un anno fa dalla Jihad islamica palestinese mentre era in cattività.

Le esplosioni

Intanto, ieri sera si sono verificate tre esplosioni su autobus parcheggiati a Wolfson, vicino Tel Aviv, e a Bat Yam. Sull’episodio indagano polizia e lo Shin bet (intelligence interna) e si parla di atti terroristici. L’attività della metropolitana leggera e degli autobus è stata completamente interrotta su ordine della polizia, che ha chiesto anche di controllare tutti i mezzi.

Spettacolo orribile

Ieri Israele aveva insistito con i Paesi mediatori e la Croce Rossa affinché Hamas non mettesse in scena alcuno spettacolo per la restituzione dei corpi, ma i terroristi hanno allestito un palco a Khan Younis, nel sud di Gaza, con i quattro feretri neri chiusi a chiave, su ognuno la foto del defunto. Sulla piattaforma una gigantografia di Netanyahu disegnato come un vampiro con il sangue tra i denti e la didascalia: «Il criminale di guerra li ha assassinati con i missili. Ritorno alla guerra, ritorno dei rapiti nelle bare». E in un’unica immagine Kfir e Ariel, portati via dalla loro casa quando avevano 9 mesi e due anni e mezzo, la mamma Shiri (32) e Lipshitz (83). I miliziani li hanno rapiti il 7 ottobre 2023 nel kibbutz di Nir Oz, a poche centinaia di metri dalla Striscia. Una folla di civili e terroristi palestinesi ieri mattina si è radunata intorno al palco, padri con i bambini piccoli in braccio, adolescenti, adulti, mentre la musica veniva trasmessa dagli altoparlanti e uomini a volto coperto riprendevano con le telecamere. Tra la folla anche Mohammed Abu Warda, ex comandante di Hamas che stava scontando 48 ergastoli in Israele per aver organizzato attacchi terroristici in cui hanno perso la vita 45 israeliani. Warda, scarcerato l’8 febbraio insieme ad altri detenuti per terrorismo, secondo gli accordi doveva essere in Egitto.

Il dolore

«Siamo tutti uniti nel dolore insopportabile. Tutti noi soffriamo di un dolore che è mescolato a rabbia. Siamo tutti furiosi con le bestie di Hamas. Le quattro bare dei nostri cari ci obbligano a giurare che il 7 ottobre non accadrà mai più. La voce del loro sangue ci obbliga a fare i conti con gli assassini infami, e li faremo. Estingueremo Hamas, distruggeremo i killer», ha dichiarato Netanyahu. Mentre il presidente Isaac Herzog ha scelto di chiedere ai rapiti «perdono per non averli protetti in quel giorno maledetto». La scena delle bare ha suscitato reazioni inorridite, a iniziare dall’alto commissario Onu Volker Turk che ha definito «abominevoli» le immagini e ha detto che «Hamas viola il diritto internazionale: la restituzione dei resti deve rispettare il divieto di trattamenti crudeli, inumani o degradanti».

RIPRODUZIONE RISERVATA