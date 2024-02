Macabro manifesto per Ilaria Salis 

Milano. Il disegno di Ilaria Salis impiccata a una forca apparso sui muri a Budapest sono una conferma dei rischi che la trentanovenne in carcere da un anno con l’accusa di aver aggredito due estremisti di destra potrebbe correre se restasse in Ungheria ai domiciliari invece che rientrare in Italia. Il padre Roberto lo ha ribadito nel giorno in cui si sono svolte manifestazioni e contromanifestazioni in Italia e in Ungheria, con tafferugli a Roma fra forze dell’ordine e uno spezzone di manifestanti che voleva raggiungere l’ambasciata magiara e presidi a Milano e Palermo. «Le immagini di Budapest si commentano da sole e confermano i timori della famiglia a seguire i consigli che ci pervengono dalle autorità italiane», ha spiegato Salis.

I pericoli

Sono una conferma dei pericoli anche per uno degli avvocati italiani dell’insegnante, Eugenio Losco. «È una cosa che era emersa subito dopo il suo arresto con la pubblicazione della foto e del suo indirizzo - ha ricordato -. C’è attenzione da parte dell’estrema destra». Certo ora «dopo la chiusura del governo è più difficile spingere per i domiciliari in Italia come è suo diritto - ha aggiunto l’avvocato -. Nei prossimi giorni faremo una valutazione con i colleghi ungheresi». Una speranza resta legata al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che solo pochi giorni fa Roberto Salis ha definito «l’ultima arma». A lui a metà gennaio il padre di Ilaria ha scritto una lettera, un appello in quanto «garante della Costituzione italiana». A questo messaggio, ha spiegato Losco, Salis «aveva avuto un riscontro». Quello che è certo è che il clima in Ungheria non è favorevole a Ilaria.

L’ispezione

Dopo la richiesta del garante dei detenuti italiano – che ieri ha incontrato il Capo dello Stato - il “Meccanismo nazionale di prevenzione ungherese” ha attivato la procedura di ispezione sulle condizioni di detenzione e il mancato rispetto di quanto previsto dalla convenzione Onu. Anche per lei ieri gli antifascisti sono scesi in piazza nella capitale ungherese, con due diverse manifestazioni, in una data non causale, il Giorno dell’Onore, dal 1997 appuntamento di neonazisti di mezza Europa che ricordano la battaglia che vide le SS combattere fino alla morte nell’assedio dell’Armata rossa alla capitale ungherese nel 1945. Lo scorso anno è proprio per partecipare alla contromanifestazione organizzata dagli antagonisti che Ilaria Salis andò nella capitale ungherese, per poi essere arrestata.

