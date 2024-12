MaC Lula: può il silenzio essere fotografato? 

Può il silenzio essere fotografato? Si, secondo il MaC Lula e anche secondo il fotografo Gianluca Vassallo, il silenzio si può fotografare; in fondo la fotografia è una poesia recitata in assenza di perturbazioni fonetiche che arriva direttamente al cuore, illuminando l’animo umano. Cinquanta anni, Vassallo si definisce un artista libertario che ha esposto le sue opere in musei, gallerie, fondazioni e strade in Italia e nel mondo e dal 2 al 4 gennaio 2025, potrà vantare una collaborazione anche con il Mac Lula, il Museo diffuso di arte contemporanea, Sarà infatti lo spazio museale in piazza Luxemburgo a Lula a ospitare un workshop intensivo sulla fotografia come pratica espressiva dell’ascolto dal titolo “Fotografare il silenzio”.

Artisti

Rivolto a dodici fotografi chiamati a misurarsi con la relazione tra suono e silenzio, partendo dall'assunto che sia l'uno che l'altro siano necessari per conoscere meglio le vibrazioni del mondo. “Così come il buio è la condizione ideale per comprendere la grazia delle stelle, il silenzio è l’unica condizione per sentirsipulsare il cuore, per riconoscersi umani” si legge nel comunicato stampa. Il workshop, offerto gratuitamente ai 12 artisti scelti dal MaC attraverso una selezione sulla base delle candidature pervenute in sede a dicembre, è realizzato dal Museo di Arte Contemporanea di Lula in collaborazione con la Provincia di Nuoro e è realizzato nell’ambito di una riflessione artistica sulla presenza futura dell’Einstein Telescope. Sarà un momento di crescita professionale attraverso la condivisione delle pratiche adottate da Vassallo, perché come egli stesso ama sottolineare: “senza pratiche e senza metodologie, sono solo fotografie e non significati portati al mondo”! Non nuovo a questo tipo di eventi che implicano la presenza della fotografia come memoria silente, fluida e mutevole che genera legami, ricordiamo la mostra dell'artista fotografa Giusy Calia a novembre dello scorso anno, poi, dato il successo ottenuto, portata avanti fino a gennaio del 2024, anche in questo caso, la fotografia rappresenta l'elemento che segna il limite fra la luce e il buio, il silenzio e il suono, rendendo tangibile l'esistenza umana nell'universo.

RIPRODUZIONE RISERVATA