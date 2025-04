MaC Lula: La Luce Bianca de su Mont’Arvu  

Vivacissimo e ancora più connesso al territorio il MaC Lula propone una nuova mostra dedicata alla luce bianca della montagna: il Montalbo, ai cui piedi si estende Lula. Il Mont'Arvu della didascalica descrizione della locandina cui è dedicata la mostra che sarà inaugurata oggi alle 17 ed è patrocinata da Fondazione di Sardegna, Fondazione Pinuccio Sciola, Fondazione Luciana Matalon e Fai.

Gli artisti

La mostra collettiva coinvolge le opere di 23 artisti: Carlo Zauli, Josep Navarro Vives, Vincenzo Satta, Nietta Condemi De Felice, Fernando Garbellotto, Maria Joao Ester, Paolo Masi, Pinuccio Sciola, Ettore Spalletti, Francesca Cossellu, Giuseppe Chiari, Nardo Dunchi, Pierantonio Verga, Kuperman Claudio, Lorenzo Piemonti, Carlo Cego, Renato Ranaldi, Rosetta Murru, Riccardo Baruzzi, Nino Cassani, Hsiao Chin, Giulio Locatelli, il cui intento è quello di unire l'universo contemporaneo dell'arte con l'abbagliante bianco della montagna che, per relazione unisce le sue trame al nero delle miniere di Sos Enattos, con lo scopo di valorizzare il territorio. La mostra intitolata “La Luce Bianca De Su Mont’Arvu- connessioni del colore con l’Einstein Telescope” (il cui laboratorio di ricerca potrebbe nascere nel territorio lulese). Il MaC propone un nuovo stimo per riflettere su quello che potrebbe diventare il prestigioso progetto scientifico in grado di modificare il futuro del luogo. Intimamente legato alla comunità sin da ere geologiche remote, il territorio del Montalbo rappresenta una straordinaria sintesi della storia geologica con le sue candide e glabre cime e le scure le pareti inferiori, le cui dolomie Batoniane hanno rappresentato i prodromi di quella che sarebbe stata la produzione del carbone e della calce, artefici nel secolo scorso, di una economia di sostegno per l'intera comunità. Il Bianco e il Nero dunque sebbene opposti nella scala dei colori, sono riproposti nella mostra del MaC, come una successione inevitabile da cui estrapolare nuove connessioni artistiche che innalzano il carbone e la calce, il nero delle gallerie nella miniera dismessa e il bianco calcareo delle cime del Montalbo, a nuovi ambasciatori nell'universo contemporaneo dell’arte.

