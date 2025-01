Mabo si conferma in vetta all’Eccellenza 

Othniel Manassé Mabo dopo la seconda giornata di ritorno si conferma al comando della classifica dei migliori del campionato di Eccellenza, l’iniziativa ideata dall’Unione Sarda in collaborazione con la Federazione regionale. Il centrocampista del Barisardo, originario della Costa D’Avorio, domenica scorsa ha conquistato il quattordicesimo voto da parte degli allenatori delle squadre rivali in virtù dell’ottima prestazione nella sfida, vinta, contro il Tempio. Ha pure servito l’assist del gol vittoria a Stefan Dimitrijevic (autore di una doppietta).

Il presidente

«Centrocampista centrale», lo descrive il presidente del club Roberto Ibba, «possente fisicamente, è alto 1 metro e 85 ed è dotato di un’ottima tecnica. Giocatore di carattere, in campo fa sentire la sua presenza. Con noi aveva già giocato in Promozione, è stato tra i principali artefici del salto di categoria. Nella scorsa stagione era in Serie A in Montenegro, col Podgorica. L’estate scorsa l’ho richiamato per tornare e fortunatamente ha accettato la proposta. Potrebbe sicuramente giocare in Serie C». Ibba elogia anche il bomber Dimitrijevic. «Fortissimo, è cresciuto nelle giovanili di Bologna e Genoa». Poi il massimo dirigente annuncia l’acquisto dell’attaccante camerunense Bryand Soga (classe 1999) in arrivo dal Marchamalo, terza divisione spagnola.

La graduatoria

Scorrendo la classifica, è in scia di Mabo il difensore Mauro Martin Castro del Taloro Gavoi, balzato a quota tredici. È rimasto fermo a dodici punti il centrocampista Stefano Mereu dell’Alghero, raggiunto dal compagno di squadra Luca Scognamillo (attaccante), dal centrocampista Gianluigi Illario dell’Iglesias, vincitore della scorsa edizione, e da Lorenzo Isaia del Carbonia, a sua volta centrocampista. Undici i punti per Stefano Demurtas (Calangianus), Alessandro Cadau (Nuorese), Danilo Ruzzittu (San Teodoro) e Roberto Mele (Taloro Gavoi).

Prima di ritorno

In Promozione si è giocata la prima giornata di ritorno. Nella speciale classifica del girone A ora al comando c’è l’esterno Alessandro Piroddi del Cus Cagliari, che ha conquistato il quattordicesimo punto staccando il centrocampista Federico Usai del Lanusei (13 punti), al quale si avvicina il compagno di squadra Alfredo Francisco Martins salito a 12.

A quota 11 un gruppo di sei giocatori: Paolo Atzeni (Arborea), Lamin Jammeh (Idolo), Emanuel Piroddi (Orrolese), Alessio D’Agostino (Sant’Elena), Felipe Ferrari (Tharros) e Michele Suella (Uta). A 10 punti seguono Matteo Cosa (Atletico Masainas), Federico Corda (Calcio Pirri), Nacho Prieto (Idolo), Federico Ferrari (Tharros) e Antonio Pili (Tortolì).

Nel girone B resta in cima la coppia formata da Luca Di Angelo (Bosa) e Domenico Saba (Usinese), entrambi non votati nell’ultimo turno e fermi a quattordici voti. Dietro avanzano Edoardo Sedda dell’Ovodda e il bomber del Tonara Simone Calaresu: sono stati giudicati tra i migliori per la dodicesima volta.

Un gradino sotto si trovano Danilo Bonacquisti e Lorenzo Zela dell’Arzachena, Santiago Mateucci del Coghinas ed Enzo Fink Hassan Fiori del Luogosanto. Tra questi hanno preso il voto Zela e Fiori. Dieci i punti per Mauro Florenzano (Lanteri), Fabio Lauria (Macomerese) e Michele Chelo (Usinese).

