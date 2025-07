Mabo passa all’Uri, Arzu va all’Iglesias e l’Uta prende Milia 

Calangianus (Eccellenza) scatenato sul mercato. La società giallorossa ha ingaggiato l’esterno sinistro offensivo Gabriele Galardi (classe 2002), nella scorsa stagione in forza all’Avigliano (Eccellenza lucana) e cresciuto nella Vigor Perconti prima di trasferirsi nel settore giovanile del Milan, dove è rimasto sino fino alla Primavera. Successivamente ha indossato le maglie di Viterbese, Lucchese, Team Nuova Florida 2005, FBC Gravina e Brienza. Il club ha tesserato anche Davide Delogu, centrocampista classe 2004, Alessandro Mauro (classe 2005), ex San Teodoro, Villasimius e settore giovanile del Cagliari, Salvatore Concas (2006), proveniente dal Luogosanto ed ex Olbia, e Alessandro Zanetti (2008) del Latte Dolce.

L’Iglesias di Giampaolo Murru si rinforza con l’esterno Tomaso Arzu (2003). La Cos, che seguirebbe Sergio Nurchi e Stefano Sarritzu, sarebbe anche sulle tracce di Santiago Zurbriggen, in uscita dal Monastir. Il centrocampista costavoriano Othniel Manassé Mabo (1998) ha trovato l’accordo con l’Atletico Uri (Eccellenza): nella scorsa stagione ha militato nel Barisardo ed è stato giudicato dai tecnici il migliore nella categoria. L’attaccante Andrea Cocco, ex del Cagliari, ha ricevuto richieste anche da club fuori dall’Isola.

In Promozione l’Uta ha tesserato l’esterno basso sinistro Michel Milia (1991), ex Villamassargia. Annunciata anche la conferma del difensore Pietro Aretino (1992). Quarto acquisto per il Castelsardo, che chiude la trattativa con il difensore Giovanni Ubertazzi (2003), nella scorsa stagione all’Ossese in Eccellenza ed ex Latte Dolce. L’ attaccante Matteo Matta (2008) del Sinnai piace a Castiadas, Cus Cagliari, Pirri, Selargius e ad alcune società di Eccellenza. L’Ozierese conferma il tecnico Cristian Mura, che sarà affiancato dal vice Antonio Fois. Completano lo staff tecnico gialloblù il preparatore atletico Gavino Piras, quello dei portieri Ciro Iacomino e il nuovo match analyst Gianluca Mozzo.

In Prima Categoria, Franco Scano sarà l’allenatore del Lauras, con Francesco Melca come vice e Antonio Petta preparatore dei portieri. L’Abbasanta (Prima) tessera il bomber Simone Calaresu e il difensore Fabio Boi, entrambi dal Tonara. La Montalbo Siniscola del confermato Yuri Matzuzi ha ingaggiato il centrocampista Umberto Cavallaro, ex Tavolara, Oschirese, Nuorese, Castiadas, Lanusei, Arzachena e San Teodoro.

RIPRODUZIONE RISERVATA