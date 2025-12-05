VaiOnline
Mabel Bocchi, divina dei canestri 

ROMA. «All'età di 72 anni ci ha lasciato Mabel Bocchi, probabilmente la più famosa giocatrice di basket italiana di tutti i tempi». Non servono molte parole oltre a queste espresse dalla Federbasket e dal presidente Gianni Petrucci per delineare la figura della grande sportiva scomparsa ieri. La Fip la ricorda «sempre all'avanguardia, sempre innovatrice, dalla forte personalità, sempre se stessa, Mabel ci mancherà. Come persona e come protagonista del nostro mondo».

Mabel Bocchi è stata una protagonista assoluta della pallacanestro italiana e internazionale: campionessa d'Europa di club (l'attuale Women Euroleague) con il Geas di Sesto San Giovanni nel 1978, primo titolo continentale femminile da parte di una squadra italiana di qualsiasi disciplina sportiva, ha poi vinto 9 scudetti proprio con la squadra sestese, che mercoledì sera era impegnata a Sassari.

Il pubblico sardo la ricorda bene perché era la stella della Nazionale (con cui ha totalizzato 113 presenze e 1058 punti in totale) che ottenne il bronzo ai Campionati Europei di Cagliari nel 1974. Ne disputò altri due, oltre a un campionato del Mondo nel 1975 in Colombia. Nel 2007 è stata la prima giocatrice a ricevere l'Italia Basket Hall of Fame, la massima onorificenza del basket italiano.

«Con Mabel Bocchi ci univa una grande amicizia, è stata un'atleta di grande personalità, difficile da “domare”. Con Dino Meneghin era una gigante. Rimane la più grande di sempre», l’ha ricordata a Sky Sport Petrucci. «Aveva una grande personalità, in squadra e anche fuori, era una leader, faceva la sindacalista quando ancora nel basket non c'era il sindacato. Ha avuto una vita travagliata», ha concluso.

