04 ottobre 2025 alle 00:34

Mab, a Bari Sardo “Archeologia del presente” 

Diciotto artisti che con linguaggi differenti, dalla scultura alla pittura, dalla fotografia al digitale, esplorano un sentire arcaico e universale che lega corpo e terra, gesto e rituale, tempo e materia. È la mostra collettiva “Archeologia del presente – corpo, materia, memoria”, a cura di Carla Carta, Michela Melis e Nicoletta Zonchello che sarà inaugurata stasera, alle 18,30, al Mab di Bari Sardo. La mostra sarà visitabile sino al 30 novembre. Gli artisti che partecipano sono Alessandra Catta, Carla Carta, Teresa Carracoi, Olivier Cazenove, Salvatore Delogu, Taras Halaburda, Stefania Lai, Davide Manca, Riccardo Mantelli, Michela Melis, Amelia Nilda Nieddu, Elettra Norfo, Luisa Pistidda, Riccardo Pitzalis, Susanne Rikus, Monica Spanedda, Carlotta Tola.

Lo spirito

«Il progetto nasce da una ricognizione di pratiche artistiche contemporanee che, pur nella loro diversità, sembrano convergere in un’area di risonanza comune: una memoria che precede la parola e che si trasmette attraverso il gesto, la materia e il segno – spiega Nicoletta Zonchello - La mostra si articola come una geografia sensibile di costellazioni materiche e iconiche, invitando il visitatore a entrare in una dimensione in cui tempo, gesto e materia si confondono, e in cui l’arte diventa soglia, superando la rappresentazione».Nelle opere selezionate affiorano materiali primari come ferro, cenere, pietra, legno, trattati non solo come mezzi tecnici, ma come elementi carichi di stratificazioni simboliche e culturali. Il ferro, in particolare, ritorna come riferimento implicito a una lunga storia di trasformazioni: in Sardegna, introdotto in epoca nuragica avanzata, ha segnato un passaggio epocale aprendo a nuove tecniche, scambi e forme di contatto con l’altro, dai Fenici agli Etruschi.«Accanto a questa dimensione materica, nelle pitture e nelle immagini emergono simboli primari, segni grafici, impronte e archetipi che rimandano a un linguaggio arcaico e non verbale - prosegue Zonchello. Una scrittura frammentaria e non lineare che attraversa supporti e formati, riconnettendo l’immagine a gesti antichi e universali. Il digitale, presente in alcune ricerche, si configura come una nuova traccia: una materia altra che raccoglie e trasforma memorie arcaiche in linguaggi visivi contemporanei, rivelando come anche la tecnologia possa farsi eredità e segno». (fe. me.)

