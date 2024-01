«Ma Zuncheddu  era a Burcei» 

L’ex pastore Paolo Melis è incerto, titubante, a disagio. Abbassa di frequente lo sguardo, è in difficoltà. Spesso non risponde, o dice di non ricordare. Non ha memoria di quando avvenne il primo incontro con l’ispettore Mario Uda, e all’inizio neanche sapeva fosse un poliziotto. Di due cose però è (apparentemente) sicuro. La prima: dopo averne scoperto il ruolo, gli fece subito il nome di Beniamino Zuncheddu quale autore delle minacce di morte a Giuseppe Fadda, il giovane allevatore vittima della strage compiuta poco dopo, l’8 gennaio 1991, alle pendici del monte Serpeddì a Sinnai. Dopo varie versioni, ora assicura di aver assistito all’episodio e visto, non sapendo chi fosse, la persona che in sardo disse «quel che fai alle vacche lo faranno a te» o «lo farò a te» al ragazzo. Il quale gli spiegò di chi si trattava. La seconda: riconobbe Zuncheddu da una fotografia che, unica, gli fu mostrata proprio da Uda al Palazzo di giustizia di Cagliari durante le indagini sul triplice omicidio. Viceversa l’allevatore Francesco Mulas si è detto certo: nelle ore della strage, commessa intorno alle 18, Zuncheddu passò per le strade di a Burcei sul suo Vespino.

Davanti ai giudici

In oltre cinque ore di udienza in Corte d’appello a Roma nel processo di revisione dell’ergastolo inflitto a Zuncheddu, il 59enne di Burcei ritenuto responsabile dell’eccidio (secondo la sentenza fece fuori Gesuino Fadda, proprietario di Cuile is Coccus a 700 metri di altitudine, il figlio Giuseppe e il pastore Ignazio Pusceddu per gli sconfinamenti del bestiame), ieri il momento più drammatico è il confronto tra i due testimoni chiave - Uda e Melis - uno di fianco all’altro nella caserma dei carabinieri di Maracalagonis; ma quello forse più importante arriva quando Mulas, ultimo a deporre, spiega che conosceva Gesuino Fadda («per me come uno zio») e Beniamino Zuncheddu («l’uomo più innocuo del mondo») e poi ribadisce ciò che già disse nel processo di primo grado, oltre trent’anni fa, di fatto togliendo l’ergastolano dal luogo del delitto. Dunque scagionandolo. Versione che tuttavia allora fu ritenuta inattendibile, tanto che l’alibi fornito a Zuncheddu fu ritenuto falso. A distanza di tre decenni però quest’uomo di 62 anni resta fermo nel suo ricordo.

Le tante versioni

Il contrario di quanto ha fatto in questo stesso periodo Melis, che dal 1991 ha fornito quattro versioni differenti su quanto vide e venne a sapere. Motivo per il quale il procuratore generale capitolino ha chiesto il faccia a faccia con Uda. L’impressione però è che poco o nulla sia cambiato tra le incertezze nelle risposte, i non ricordo e la difficoltà nel tornare con la memoria a trent’anni prima. Subito dopo la strage, Melis disse ai carabinieri che nell’agosto 1989 incontrò a Sinnai a una festa paesana Giuseppe Fadda il quale gli raccontò delle minacce ricevute (lui sparava alle vacche degli allevatori confinanti) ma non gli rivelò il nome del responsabile; poche settimane davanti a Uda (di notte, nei locali del Municipio di Sinnai dove questi era amministratore) sostenne che in realtà vide di persona l’episodio e sentì quelle frasi senza riconoscere l’autore, distante circa 100 metri, che a detta di Giuseppe Fadda era però il nipote di un certo Armando Pisu; poi lo scorso novembre, sentito in Corte d’appello a Roma, ha confermato di aver assistito all’episodio e di non aver riconosciuto il responsabile, ma che Giuseppe Fadda gli disse subito si trattava di Beniamino Zuncheddu. Lui, che non lo conosceva, riferì la confidenza a Uda, dal quale però non si recò mai in Municipio.

Così ecco il confronto. Ieri Melis ha confermato di aver visto la scena ma è stato incerto sulla rivelazione fatta a Uda («penso di averla fatta»); Uda ha confermato tutto e aggiunto che all’epoca Melis gli disse di essere anche in grado di riconoscere il responsabile avendolo visto a volte in paese su un motorino; Melis ha negato questo dettaglio e anche di essere andato da Uda in Comune di notte; Uda ha ribadito il contrario; infine Melis ha confermato di aver riconosciuto Zuncheddu vedendolo nell’unica foto che gli mostrò Uda in Tribunale nel 1991 prima di incontrare il pm; Uda ha negato con decisione, sostenendo che le foto erano almeno quattro e c’era anche il pm. Dove sta la verità? Il processo si avvia al termine: il 23 gennaio ci sarà discussione e sentenza.

