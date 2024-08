«Ma volevamo vincere» 

«Non sono soddisfatto al 100 per cento, volevamo vincere e non lo abbiamo fatto. Forse potevamo avere qualcosa in più. Ma adesso lo posso dire: siamo in serie A». Così Cesc Fabregas, allenatore del Como, nei commenti a fine partita dopo il pareggio conquistato alla Domus in rimonta col Cagliari. Un match che i lariani avrebbero anche potuto vincere, secondo il tecnico, viste alcune occasioni sprecate davanti alla porta e ad altre decisioni sbagliate. Ma lo spagnolo si accontenta, dopo il rovescio della prima giornata (0-3 a Torino con la Juventus).

«Manca ancora tantissimo, magari dobbiamo fare un ulteriore salto di qualità», ha aggiunto, «ma quando vedo che tutti fanno quello che chiedo non posso chiedere di più. Magari ci vuole qualcosa in più, sì: anche nel primo tempo maggiore precisione nell’ultimo passaggio sarebbe stata importante». I nuovi arrivati subito in campo: «Perrone ha cambiato la partita, forse come è entrato in gara lui anche gli altri sono stati trascinati»r. Quanto a Paz, «un grande talento. Questo è l’inizio, bisogna continuare a lavorare».

RIPRODUZIONE RISERVATA