«Ma vi sembra davvero che il grande pubblico si sia dimenticato di me?» 

Se è vero che “gli ultimi saranno i primi” (cit.), è vero anche il contrario, che il primo a presentarsi a un esame becchi i giudizi più severi, finendo a fondo classifica. È capitato a Valerio Scanu, a cui è spettato l’onere e l’onore di inaugurare sabato la terza edizione di “Ora o mai più” su Rai 1 col brano vincitore di Sanremo 2010 “Per tutte le volte che” in coppia con la sua tutor Rita Pavone, con cui poi in gara ha cantato “Datemi un martello”. «Poteva andare meglio. Ma alla fine tutto fa brodo, sdrammatizza il trentaquattrenne cantautore di La Maddalena, protagonista insieme al cagliaritano Pago e a Matteo Amantia, Antonella Bucci, Carlotta, Pierdavide Carone, Loredana Errore e Anonimo Italiano del programma musicale in cui 8 artisti italiani meno in auge di un tempo si sfidano a colpi di cover affiancati da un tutor tra Alex Britti, Gigliola Cinquetti, Riccardo Fogli, Marco Masini, Rita Pavone, Patty Pravo, Raf e Donatella Rettore. I coach compongono allo stesso tempo la giuria che insieme al pubblico da casa decreta il vincitore di ogni puntata e quello finale: in palio la pubblicazione di un cd con alcune cover e un inedito.

In classifica per ora è ultimo. Lei che voto si dà?

«L’esibizione con “Datemi un martello” secondo me è andata bene, meglio di come potessi immaginare: ho ricevuto molti 7 e qualche 8, ma io mi darei un 7. Ci sta che abbia condizionato la giuria dicendo che il pezzo era lontano dalle mie corde, ma la classifica finale, che è l’insieme dei voti della giuria e del pubblico che vota sui social, non mi dà fastidio dal momento che il pubblico è sovrano. Ciò che mi ha dato fastidio è che sia passato il messaggio che io sia una persona arrogante: sono cose che possono influenzare il pubblico. Anche se, facendo televisione da 17 anni ed essendo nato nel mondo dei talent, conosco le dinamiche e ho capito che ci hanno giocato. E ha funzionato: sul web non si parlava d’altro. Mi hanno anche fatto notare che ero cupo».

Cioè?

«Ho parlato con la mia psicologa, che ha confermato, e io ci ho ragionato su: “Ora o mai più” mi era stato presentato come un programma in cui si faceva musica, e la si fa, ma sentirsi dare del “dimenticato” mi ha fatto sentire un pesce fuor d’acqua, perché non mi ci sento. Non sarò Celine Dion o Lady Gaga, ma il mio seguito ce l’ho. La gente mi conosce per “Per tutte le volte che” e «in tutti i luoghi e in tutti i laghi», ma prima avevo fatto altri singoli certificati oro e platino. Questo può avermi portato a essere cupo. Per il resto è bello fare un programma musicale con un’orchestra e ritrovare gli amici».

Con Rita Pavone come va?

«La prima settimana ci siamo visti poco, però l’avevo già conosciuta anni fa quando faceva “Ballando con le Stelle”: lei è vulcanica, ha un repertorio trasversale, si può fare un ottimo lavoro spaziando attraverso i vari generi. Vediamo come evolve il rapporto. Nella nostra prima esibizione insieme, oltre alle critiche legate alla mia reazione alla ricezione del brano, il mio outfit non ha aiutato: l’avevo scelto prima di sapere di dover cantare “Datemi un martello”, che non era brano che si potesse fare con lo smoking alla Michael Bublé».

La nota più lieta?

«Ho incrociato un paio di volte Ricardo Fogli, e tutte le volte mi ha detto che lui come coach non avrebbe nulla da insegnarmi, ma che, al contrario, avrebbe lui da imparare qualcosa da me, e che era triste vedermi dall’altra parte perché, per l’artista che sono, meritavo un posto accanto a loro: è stato molto carino».

