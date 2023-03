Ma un punto è troppo poco per una Torres generosa 

Rimini (4-3-3) : Zaccagno; Laverona Pietrangeli Regini Haveri (19’ st Tofanari); Delcarro (32’ st Pasa) Sandri (32’ st Tanasa) Rossetti (10’ st Tonelli); Biondi Santini Rosso (10’ st Vano). In panchina Galeotti, Mencagli, Allievi. In panchina Galeotti, Pasa, Mencagli. All. Gaburro.

Torres (4-3-1-2) : Garau; Fabriani (32’ st Girgi), Antonelli, Pinna, Liviero; Gianola, Urso (21’ st Lora), Masala; Saporiti; Scappini (21’ st Scotto) Ruocco. In panchina Salvato, Bonavolontà, Carminati, Tesio, Mudadu, Del Giudice, Carboni, Dametto. All. Sottili.

TORRES 0

RIMINI 0

Torres (4-3-1-2) : Garau; Fabriani (32’ st Girgi), Antonelli, Pinna, Liviero; Gianola, Urso (21’ st Lora), Masala; Saporiti; Scappini (21’ st Scotto) Ruocco. In panchina Salvato, Bonavolontà, Carminati, Tesio, Mudadu, Del Giudice, Carboni, Dametto. All. Sottili.

Rimini (4-3-3) : Zaccagno; Laverona Pietrangeli Regini Haveri (19’ st Tofanari); Delcarro (32’ st Pasa) Sandri (32’ st Tanasa) Rossetti (10’ st Tonelli); Biondi Santini Rosso (10’ st Vano). In panchina Galeotti, Mencagli, Allievi. In panchina Galeotti, Pasa, Mencagli. All. Gaburro.

Arbitro : Bozzetto di Bergamo.

Note . Ammoniti Antonelli, Delcarro, Haveri, Santini, Dametto. Recupero 0’ e 4’

Sassari. La Torres dà tutto ma raccoglie soltanto uno 0-0 col Rimini, arrivato al “Vanni Sanna” per portare via il pareggio. I sassaresi interrompono la serie di tre sconfitte, restano sopra la zona playout, ma è davvero dura senza Diakite in attacco e con Scappini lontano dalla condizione migliore.

La cronaca

Senza gli infortunati Ferrante, Diakite e Heinz, la Torres deve rinunciare anche a Lisai, Campagna e Omoregbe influenzati, ma comincia all’attacco. Ruocco riceve in area ma cade per un contatto spalla a spalla col difensore. Al 6’ tiro di Urso centrale ma con effetto, blocca con difficoltà il portiere. Al 23’ Urso (regista vero) serve Ruocco a sinistra che si accentra cercando il tiro ma spara alle stelle. Occasionissima al 26’ per Saporiti che scatta bene sulla sinistra, corre per 40 metri ma poi allarga leggermente il diagonale. Ci riprova Ruocco alla mezzora: scatto a sinistra e bolide che Zaccagno mette in angolo. Il Rimini si fa vivo al 35’ con incornata di Pietrangeli vicinissima al palo destro. Rimini vicinissimo alla rete al 43’, Fabriani si fa anticipare da Biondi che entra in area, ma il tempismo di Garau in uscita col piede è perfetto.

Nel secondo tempo ancora Ruocco pericoloso al 51’ da sinistra mette la palla in mezzo ma nessuno ne approfitta. Al 53’ la punizione “a giro” di Liviero sfiora l’incrocio. Al 60’ Scappini a centro area si fa anticipare al momento del tiro. La Torres rischia, poi protesta al 74’ per una caduta in area di Ruocco. L’arrembaggio finale è senza esito: 0-0.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata