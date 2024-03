Ma Surace predica ancora ottimismo «Mancano cinque gare, ce la faremo» 

Olbia. Guido Surace si presenta. Per la seconda volta. Da ieri il direttore finanziario di SwissPro (società proprietaria dell’Olbia Calcio al 70 per cento) è presidente e legale rappresentante del club gallurese. Ma le sue dichiarazioni suscitano la replica dell’ex presidente Marino.

«Ufficializzare» il nuovo ruolo «dopo una vittoria sarebbe stato meglio», esordisce Surace al “Nespoli”, «ma mancano 5 partite e la squadra e Gaburro hanno il nostro sostegno: personalmente, sono già proiettato verso i playout». Poi chiarisce che «l’Olbia si salverà» e, se retrocedesse, «SwissPro proseguirà col suo progetto anche ripartendo da un gradino inferiore». Poi smentisce il gossip del passaggio di consegne al vertice a causa dei cattivi rapporti con Marino. «Coi soci di minoranza Alessandro, Alexandre Tartara e Gian Renzo Bazzu abbiamo un buon rapporto e Alessandro continuerà a rappresentarci in Lega. Abbiamo l’opzione per rilevare le loro quote», svela l’imprenditore d’origine sudamericana, «in questi giorni abbiamo accelerato i tempi della transizione che a novembre, quando ci siamo presentati, pensavamo potessero essere più lunghi. Poi organizzeremo il futuro». Ieri Marino, presidente dei bianchi dal dicembre 2015, non c’era. «Alessandro in questi anni ha fatto grandi cose», sottolinea Surace, «ora sono io a portare avanti il progetto pluriennale di SwissPro Promotion, che è calcio ma anche intrattenimento e investimenti nel turismo». L’Olbia «ha bisogno di tutti». Anche dell’amministrazione cittadina: il progetto non può prescindere dallo stadio. «Abbiamo incontrato il sindaco Settimo Nizzi al quale abbiamo comunicato che vogliamo procedere col sostengo del Comune», aggiunge Surace.

Marino poco dopo con un comunicato sottolinea di essersi «dimesso» da presidente del cda il 17 marzo assieme a Tartara e Bazzu e poi aggiunge: «Smentisco che da quel giorno io stia collaborando con l’Olbia Calcio in qualche modalità operativa». Lasciata la guida del club, «c’era un accordo verbale con Swiss Pro per definire gli ambiti del mio coinvolgimento per il quale avevo dato piena disponibilità, ma allo stato attuale non ho ricevuto alcuna comunicazione. Ciononostante sto continuando a sostenere e supportare la squadra in qualità di socio di minoranza». Inoltre con Tartara e Bazzu «abbiamo già esercitato formalmente la nostra opzione di cessione delle rimanenti quote dell’Olbia. Siamo in attesa che Swiss Pro, come da accordi, proceda alla trascrizione notarile nei tempi previsti dai contratti». Poi la chiusura: «Spiegherò a tempo debito le ragioni del susseguirsi degli eventi societari e saluterò adeguatamente tutti i sostenitori e collaboratori dopo quasi nove anni di strada assieme». Ora «la priorità assoluta mia, di Bazzu e Tartara» è «stringerci ai ragazzi» per «ottenere la salvezza evitando ulteriori distrazioni». (i. g.)

