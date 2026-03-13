Ma sulla festa incombe “l’effetto Theran” 

Le autorità della California minimizzano, ma gli organizzatori degli Oscar di domenica non vogliono correre rischi: le misure di sicurezza della prossima notte delle stelle sono «solide» dopo un allarme dell'Fbi lanciato alla vigilia dei raid sull'Iran di un possibile attacco «a sorpresa» di Teheran con droni lanciati su target della West Coast.

«Abbiamo l’appoggio dell'Fbi e della polizia di Los Angeles», ha detto Raj Capook, uno dei produttori dello show condotto da Conan O’Brien dal Dolby Theater. L'ufficio dello sceriffo della Contea di Los Angeles non ha a sua volta commentato la notizia uscita originariamente sulla Abc (la rete che manda in onda la cerimonia negli Usa, in Italia si vedranno su Rai1), limitandosi a precisare che «alla luce degli eventi di questi giorni in Medio Oriente», le forze dell'ordine «continuano ad operare a un livello elevato di allerta e hanno aumentato la vigilanza»: tra le possibili minacce, un portavoce ha parlato di azioni di lupi solitari, cellule in sonno, minacce tecnologiche avanzate e attacchi ai sistemi informatici.

«Si tratta soprattutto di mantenere un atteggiamento di preparazione di fronte allo scenario peggiore possibile», ha detto il governatore dello Stato della California, che ospita più basi militari di qualsiasi altro Stato negli Usa, esi estende per oltre 1300 chilometri. Nell’area di Los Angeles vive una delle più grandi comunità della diaspora iraniana al mondo: oltre 130 mila iraniani-americani abitano nella contea, mentre l'intera area metropolitana ospita la più grande concentrazione di iraniani fuori dall'Iran, molti arrivati dopo la rivoluzione degli ayatollah del 1979 che oggi sono tra i critici più espliciti della leadership di Teheran.

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