Ma sulla continuità si rischia il caos: «Non ci sono posti» 

La comica cagliaritana Geppi Cucciari non deve aver pensato «la tocco piano», quando ha scritto il suo recentissimo tweet sulla continuità territoriale. E non la tocca per niente piano - stavolta, su Facebook - l’altrettanto cagliaritana Francesca Ghirra, deputata di Alleanza Verdi Sinistra. Entrambe ce l’hanno con la continuità territoriale aerea, cioè con i posti limitati sotto Pasqua per e dalla Sardegna, con i costi alti (fino a 750 euro) e perfino con i modi diversi di applicare l’Iva, il che sposta fino a otto euro in più o il meno il prezzo del biglietto. Così, l’unica continuità - in quella aerea - è per i disagi e la rabbia che generano nei sardi.

Il tweet di Cucciari

Geppi Cucciari è ironica, come da sua personalità, ma molto seccata: «Noi sardi», ha twittato, «a volte, torniamo a casa per Pasqua. Torniamo anche se non è Pasqua. Una delle compagnie che copre le tratte è Aeroitalia. Che non permette la lista d’attesa con un biglietto già emesso, e ha un call center col quale parlare e impossibile. Suggerimenti?». Popolare com’è, Geppi Cucciari ha collezionato molti commenti al suo tweet. A chi le suggerisce di imbarcarsi sulla Tirrenia, risponde: «Per una notte?». Stefania Love la invita a chiedere «a Salvini di fare un ponte, ormai è ingegnere». Sara Pilo parla di «tariffe fuori di testa» per i biglietti, mentre Maria scrive nei commenti che «c’è chi, per la tratta Cagliari-Napoli, fa un giro prima a Milano per poi ridiscendere a Cagliari». Poi c’è chi evoca «rivoluzioni alla francese», chi ha problemi a ottenere le fatture o suggerisce il rientro a nuoto e chi taglia corto: «Non tornate». Dead Goose semplifica: «Pasqua con chi vuoi» e molti parlano dei costi eccessivi. Tonino Piras suggerisce a Cucciari di risparmiare e comprarsi la compagnia.

Il post di Ghirra

Il titolo del post su Facebook della deputata cagliaritana dice tutto: «Pasqua, volano solo i prezzi». Poi l’analisi della situazione per quanto riguarda i voli in continuità territoriale in questa settimana pasquale. «Nessun volo Roma-Cagliari disponibile ieri e oggi, che costa 209,53 euro per i non residenti venerdì e 129,53 sabato». Sul Cagliari-Roma nessun posto martedì, mercoledì solo uno alle 20.55 a 131,62 euro, aggiunge Ghirra. Ieri e domani il Milano-Cagliari delle 22 costa 306 euro (non residenti), non si rientra martedì né mercoledì. Milano-Olbia inesistente fino a sabato, tratta inversa solo mercoledì a 189,99. Situazione simile ad Alghero. Per Ghirra, i sardi sono di nuovo «ostaggio delle compagnie aeree che, nonostante abbiano annunciato 56 voli in più, ci lasciano isolati. Cosa aspetta la Regione a intervenire?».