Ma sul costo del denaro la Bce è prudente 

La Banca centrale europea ha lasciato i tassi fermi ai livelli record per la terza volta consecutiva ma il percorso verso il primo taglio sembra accorciarsi. Ora tocca alla Federal Reserve: mercoledì il Fomc, il braccio di politica monetaria di Washington, prenderà le sue decisioni che verranno poi spiegate dal presidente Jerome Powell. Ma non è da escludere che un primo taglio possa arrivare in estate.

La decisione della Bce di lasciare il tasso principale al 4,50%, quello sui depositi al 4%, e quello sui prestiti marginali al 4,75% era ampiamente attesa. L'inflazione mantiene il suo trend in calo, spiega la Banca centrale, e quindi si confermano le valutazioni che hanno portato ad ottobre ad interrompere il ciclo di rialzi più rapido della storia, partito a luglio 2022. Attese erano anche le parole della presidente della Bce Christine Lagarde, che ha ribadito come sia «prematuro» discutere di un taglio dei tassi, un'opinione che raccoglie il «consenso» del Consiglio direttivo, ha spiegato. Stavolta ha colpito quello che non ha detto: non ha respinto con forza, come ha fatto nei mesi scorsi, le ipotesi sull'avvio della riflessione sul calo dei tassi. La svolta tanto attesa da famiglie, imprese e mercati potrebbe quindi arrivare anche prima dell'estate, unico riferimento temporale che la presidente aveva dato la scorsa settimana. Ma l'anticipo del cambio di rotta già alla primavera resta, per il momento, soltanto un'ipotesi più rosea degli analisti che comunque continuano a scommettere su un primo taglio a giugno. Qualunque altra possibilità deve infatti fare i conti con i nuovi dati economici, attesi entro aprile, e con rischi che potrebbero far risalire i prezzi e ostacolare il ritorno alla normalità.

