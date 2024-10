Ma su salario minimo e licenziamenti facili l’opposizione è unita 

Il salario minimo e la lotta contro le dimissioni in bianco ricompattano le opposizioni, che alla Camera sul Ddl lavoro del Governo conducono una battaglia comune, pur soccombendo ai voti del centrodestra. La maggioranza ha infatti respinto un emendamento sul salario minimo e ha invece approvato una norma che “smonta” il Jobs Act nella parte che cerca di contrastare le dimissioni in bianco e i licenziamenti mascherati da dimissioni del lavoratore.

Anche il M5S ha tentato la difesa delle vecchie misure targate Renzi, mentre Italia Viva stavolta sul salario minimo si è astenuta. Il disegno di legge sul lavoro era stato approvato dal Consiglio dei ministri un anno e mezzo fa, ma è approdato in aula solo giovedì scorso. Ed è stata l'occasione per tornare a contarsi - con un emendamento firmato da tutti i partiti di minoranza tranne Iv - sulla proposta di introdurre il salario minimo. Il primo firmatario, il leader M5S Giuseppe Conte, ha ribadito: «Non ci arrenderemo mai». Sulla stessa linea Arturo Scotto del Pd, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli di Avs, Benedetto Della Vedova di +Europa, Antonio D'Alessio di Azione. Mentre il capogruppo di Iv Davide Faraone annunciava l'astensione e non il voto contrario come nove mesi fa.

Poi l’altro caso: il Jobs act di Renzi, pur confermando il licenziamento individuale introdotto dalla legge Fornero, dettava norme stringenti contro il licenziamento mascherato da dimissioni del dipendente. Il Ddl lavoro invece allarga le maglie di questi licenziamenti, dietro cui spesso si celano le dimissioni in bianco, che colpiscono soprattutto le donne al momento della maternità. In commissione le opposizioni erano riuscite a far approvare una modifica migliorativa e in Aula la Dem Chiara Gribaudo ne aveva presentato un’altra che introduceva l'obbligo dell'ispettorato di verificare tali dimissioni. Ma anche in questo caso i voti della maggioranza hanno superato quelli delle opposizioni unite, bocciando l'emendamento.

RIPRODUZIONE RISERVATA