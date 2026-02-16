Ma stasera è il Galatasaray l’unico pensiero bianconero 

Dentro o fuori. Per Juventus e Atalanta è arrivato il momento della verità. In programma l’andata degli spareggi per la Champions League. I bianconeri sono impegnati a Istanbul contro il Galatasaray alle 18.45, in trasferta anche i bergamaschi sul campo del Borussia Dortmund a partire dalle 21. Sempre oggi, si giocano Monaco-Paris Saint Germain e Benfica-Real Madrid.

Le italiane

Juventus e Atalanta arrivano con un morale diverso ai playoff. La Vecchia Signora è inviperita per l'espulsione ingiusta di Kalulu, ma Spalletti sta costruendo una squadra tonica che ha problemi in fase realizzativa e non è molto fortunata. Problemi che non ha affatto il Galatasaray dell'ex interista Okan Buruk, che ha due “bocche da fuoco” in grande spolvero (15 gol ciascuno) come Osimhen e Icardi. Per la Juve c'è però il vantaggio di poter giocare il ritorno in casa. Stessa opportunità avrà l'Atalanta che Palladino ha ricostruito dopo le macerie lasciate da Juric. I lombardi vengono da sei vittorie e due pari e dal ko inflitto proprio alla Juve in Coppa Italia, ma in Champions hanno perso le ultime due e in attacco dovranno fare a meno di De Ketelaere e Raspadori. Il Dortmund è in buona forma, è secondo in Bundesliga ed è reduce dal 4-0 sul Magonza.

