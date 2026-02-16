VaiOnline
Champions.
17 febbraio 2026 alle 00:46

Ma stasera è il Galatasaray l’unico pensiero bianconero 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dentro o fuori. Per Juventus e Atalanta è arrivato il momento della verità. In programma l’andata degli spareggi per la Champions League. I bianconeri sono impegnati a Istanbul contro il Galatasaray alle 18.45, in trasferta anche i bergamaschi sul campo del Borussia Dortmund a partire dalle 21. Sempre oggi, si giocano Monaco-Paris Saint Germain e Benfica-Real Madrid.

Le italiane

Juventus e Atalanta arrivano con un morale diverso ai playoff. La Vecchia Signora è inviperita per l'espulsione ingiusta di Kalulu, ma Spalletti sta costruendo una squadra tonica che ha problemi in fase realizzativa e non è molto fortunata. Problemi che non ha affatto il Galatasaray dell'ex interista Okan Buruk, che ha due “bocche da fuoco” in grande spolvero (15 gol ciascuno) come Osimhen e Icardi. Per la Juve c'è però il vantaggio di poter giocare il ritorno in casa. Stessa opportunità avrà l'Atalanta che Palladino ha ricostruito dopo le macerie lasciate da Juric. I lombardi vengono da sei vittorie e due pari e dal ko inflitto proprio alla Juve in Coppa Italia, ma in Champions hanno perso le ultime due e in attacco dovranno fare a meno di De Ketelaere e Raspadori. Il Dortmund è in buona forma, è secondo in Bundesliga ed è reduce dal 4-0 sul Magonza.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Trasporti.

Turismo, caro aerei: è allarme

Ryanair è sempre più un caso: la compagnia sta snobbando la Sardegna 
l A. Carta
Difesa del paesaggio: l’amministrazione del capoluogo può fare da apripista per l’attuazione del Piano Pratobello 2026

Cagliari, il freno all’assalto entra in Consiglio

Mozione per adottare l’articolo 3 dello Statuto nel Piano urbanistico comunale 
Roberto Murgia
La sentenza.

Il Tar boccia i pannelli

Andrea Busia
Referendum

Nordio vuole i nomi di chi finanzia il No

«L’Anm trasmetta la lista dei donatori». E sul “Csm paramafioso”: «Lo disse Di Matteo» 
Napoli

«Mio figlio può essere ancora salvato»

La mamma del bimbo con un cuore danneggiato non si arrende 