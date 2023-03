ma Sinner è contento così 

Jannik Sinner continua la sua rincorsa verso la top10 mondiale, oggi sarà n.11, e soprattutto la costante crescita di torneo in torneo per entrare pieno titolo tra i big del tennis. Un destino che molti gli hanno pronosticato e che il 22enne di San Candido sta inseguendo con costanza e fiducia. Per questo la sconfitta subita sabato notte da Carlos Alcaraz nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells fa parte del percorso e proprio per come si è determinata, col 7-6, 6-3 finale per lo spagnolo, dà più di un'indicazione in quel senso. Il sogno di conquistare la finale è svanito in un set-point mancato della prima partita, ma l'azzurro si dice comunque soddisfatto.

L’analisi

«Ci sono state alcune occasioni che non sono riuscito a cogliere, soprattutto nel primo set, ma è andato tutto molto veloce», ha commentato in conferenza stampa. «Una delle differenze l'ha fatta il servizio: non sono riuscito a battere come potrei, tenendo percentuali basse. È dura vincere una partita così importante senza l'aiuto del servizio. Sono comunque ottimista», ha aggiunto «perché mi accorgo di essere molto vicino a un giocatore come lui nonostante senta di dover ancora migliorare molto, in particolare nei movimenti in campo».

Il futuro

Sinner non si è arreso mai, neppure quando il match aveva trovato il suo padrone. Il 6-3 finale ha consentito ad Alcaraz di sfidare la scorsa notte Daniil Medvedev per il titolo. Sinner, da parte sua, già guarda al prossimo Masters 1000 di Miami, al via domani, e comunque non ha fretta: «L'obiettivo è essere un giocatore ancora diverso nel giro di un anno, ma ho bisogno di ancora 2-3 stagioni per arrivare al top fisicamente e lo devo accettare, anche se per me è difficile visto che mi alleno sempre per competere al massimo. Comunque è stato un torneo positivo: ho battuto un top-5 e ho giocato alla pari con Carlos che ha vinto solo 4 punti più di me. Siamo ottimisti».