«Ma siamo una squadra tosta» 

Il Cagliari ieri sera ha provato il cross un'infinità di volte: 36, più del doppio della Juventus che si è fermata a 17. Ma la precisione nell’ultimo passaggio è mancata ai rossoblù, visto che solo 8 volte i traversoni hanno trovato un compagno e oltretutto quasi mai risultando pericolosi. Su questo fa autocritica Tommaso Augello, che di giocate del genere ne ha tentate diverse. «C'è stata poca qualità nei cross, soprattutto da parte del sottoscritto: negli ultimi minuti ero stanco, non sono riuscito ad alzare il pallone come volevo», ammette il difensore. E con una richiesta ai compagni, quella di farsi trovare pronti all'appuntamento: «L'area va attaccata sicuramente in maniera diversa. Può essere attaccata meglio, a prescindere dal fatto che la palla venga messa bene o meno bene». Più volte, nel corso della partita, palloni messi in mezzo hanno trovato la difesa ospite pronta a rinviare, col solo Piccoli stretto nella morsa dei due centrali avversari: una caratteristica che poteva e doveva essere sfruttata meglio, per riuscire a creare qualche occasione in più.

In lotta

Le vittorie nel weekend di Como, Parma e Verona hanno scombussolato un po' la corsa salvezza, dove il Cagliari – ora quindicesimo – mantiene un discreto margine sulla zona retrocessione (+4 sulla terzultima, ora l'Empoli in caduta libera con appena 2 punti nelle ultime 11 giornate). Ma c'è ancora poco meno di un terzo di campionato da giocare e di punti ne serviranno altri: «Bisogna restare sul pezzo», la ricetta di Augello per arrivare al traguardo salvezza. «È normale che le altre prima o poi facciamo delle vittorie, ma non ci interessa più di tanto: siamo convinti che, continuando così, faremo i punti che servono per salvarci». Anche perché, da inizio gennaio, il Cagliari il suo l'ha fatto eccome: «Stiamo facendo un buon percorso nel 2025, pur avendo sfidato ottime squadre come l'Atalanta e adesso la Juventus. C'è la consapevolezza che possiamo giocarcela con tutti al di là del risultato».

La partita

In Cagliari-Juventus, Augello è risultato il rossoblù che ha toccato più palloni: 76, dietro solo ai bianconeri Locatelli (114), Gatti (93) e Cambiaso (81). Ha fatto su e giù per la fascia tante volte, con un rammarico sulla prestazione della squadra: «Non averci creduto così tanto per pareggiarla, potevamo trovare uno spunto diverso e alla fine eravamo anche un po' stanchi», la sua amarezza. Il tutto ben consapevole che di fronte c'era una squadra che in campionato nell'ultimo mese ha cambiato passo: «Partiamo dal presupposto che la Juventus ha fatto una gran partita», aggiunge. «Ci ha messi in difficoltà nel primo tempo, il rammarico è non aver chiuso le linee di passaggio. Nel secondo tempo abbiamo concesso delle ripartenze e potevano chiuderla: lì siamo stati bravi a rimanere sullo 0-1, potevamo cercare il guizzo per trovare la parità. Ma siamo una squadra tosta».