«Ma riusciremo  a venir fuori da questa bufera» 

L’ultima vittoria del Cagliari a Firenze porta la sua firma, l’1-0 decisivo per la salvezza del 13 maggio 2018. Qualche vita fa. Ieri Leonardo Pavoletti, che nel frattempo del Cagliari è diventato il capitano, è partito dalla panchina, per provare a dare il suo contributo solo nell’ultimo quarto d’ora, quando la gara era però ormai irrecuperabile. Ma dopo un 3-0 che brucia tocca a lui, proprio nelle vesti di capitano, presentarsi davanti ai microfoni per cercare le parole giuste e spiegare la sconfitta più pesante. Parole che analizzino il momento difficile, ma che diano anche speranza. «Dobbiamo fare di più per salvarci», spiega il centravanti livornese, «andando anche oltre i nostri limiti».

La bufera

Volto scuro, poca voglia di sorridere e di parlare. Pavoletti sente il momento complicato, ma ricorda di averne vissuti tanti da quando è arrivato a Cagliari. «Abbiamo ancora tante energie, siamo a inizio campionato. Di certo ci aspettavamo di partire con un piglio diverso». E invece i rossoblù, dopo sette giornate, non hanno ancora assaggiato il sapore della vittoria, hanno centrato appena due pareggi e sono ultimi in classifica: «Siamo nella bufera», ammette Pavoletti, «ma tante volte ce ne siamo tirati fuori. Abbiamo le chiavi per risolvere questa situazione e un grande allenatore in panchina. Di certo, quel che è stato fatto finora non basta».

Entusiasmo e cattiveria

Quella Serie A conquistata anche grazie al suo gol decisivo a Bari è un tesoro da difendere a tutti i costi. Pavoletti ne ha viste tante: «Anche se poi non sono mai uguali. Però è vero, ci siamo passati tante volte. Anche lo scorso anno, in Serie B, abbiamo toccato un punto basso e da lì abbiamo ricostruito, mattoncino dopo mattoncino». Vorrebbe correre subito in campo, il capitano. Che lancia il messaggio a tutti: «Dobbiamo ritrovare al più presto entusiasmo e cattiveria».

Rialzare la testa

La gara con la Fiorentina l’ha vista per quasi 75 minuti dalla panchina. «Non abbiamo fatto una grande gara», ammette, «anche se in certi episodi ci è pure girata male». Meglio voltare subito pagina: «Dobbiamo prepararci per quelle partite dove non si può sbagliare, quelle in cui dobbiamo fare punti. Queste batoste devono essere un insegnamento per farci capire che cosa è la Serie A e cosa serve per vincere. Voglio la salvezza e stimolerò tutti per farcela, anche perché questo potrebbe essere il mio ultimo anno a Cagliari».