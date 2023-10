Ma Righi è soddisfatto nonostante la sconfitta 

Esordire in campionato con una sconfitta, per giunta di larga misura, non è mai piacevole. Ma la Techfind Selargius lo aveva messo in preventivo: Derthona, principale indiziata alla vittoria del campionato di A2 Femminile, rappresentava uno scoglio troppo arduo da aggirare alla prima giornata. Il -23 incassato alla sirena, dunque, non deve suscitare allarmismi. Anzi, nei 40 minuti andati in scena sabato scorso al PalaVienna, sono emersi diversi segnali che lasciano ben sperare in vista per il futuro. Dalla doppia-doppia della lunga Pavrette (24 punti e 13 rimbalzi), alla capacità di rispondere colpo su colpo, specie nel primo quarto, nonostante le condizioni fisiche non ottimali di Granzotto e Reani.

L’analisi di coach Righi

«Sono rimasto soddisfatto della prova di squadra, specie nella fase iniziale», afferma il tecnico Righi, «poi sono sopraggiunte delle difficoltà, accentuate da alcuni errori sotto canestro. Alla squadra non posso comunque rimproverare nulla. Di fronte avevamo un avversario di alto livello». La Techfind ha fatto ciò che ha potuto, esprimendosi quasi alla pari sia nel primo che nel terzo periodo di gioco: «Mi rassicura il fatto che tutte le giocatrici impiegate abbiano lottato fino alla fine, esprimendo energia e voglia di fare nonostante una preparazione caratterizzata da diversi contrattempi». Il calendario propone ora la sfida esterna con un’altra delle protagoniste più attese del Girone A: la Galli San Giovanni Valdarno, a sua volta sconfitta all’esordio sul parquet di Broni (64-60): «Abbiamo sicuramente bisogno di tempo», conclude il coach, «ma la buona volontà mostrata dalla squadra mi rende fiducioso».