Ma questo “Napoleon” è quanto mai imperfetto 

Al director statunitense Ridley Scott va certo riconosciuto un contributo indimenticabile alla storia del cinema. Pensiamo al primo e terrorizzante capitolo della saga di “Alien”, al capolavoro sci-fi “Blade Runner” o all’iconico road movie “Thelma & Louise”. E la lista potrebbe continuare ancora, con molti titoli di media e alta caratura ormai divenuti patrimonio culturale di massa, come avvenuto ad esempio con “Il Gladiatore”. In attesa dell’uscita di “Napoleon” - dopo il non troppo convincente “House of Gucci” - le speranze per un nuovo kolossal concepito a regola d’arte si son dunque rincorse a lungo. Dopotutto, l’attore scelto per incarnare il ruolo del impavido condottiero è nientemeno che Joaquin Phoenix, il “Joker” vincitore del premio Oscar come miglior attore nel 2020. E ad aver fatto discutere son stati anche i commenti a caldo del pubblico francese, che avrebbero etichettato l’opera come poco rispettosa del materiale storiografico. Va detto infatti - come apertamente dichiarato da Scott - che il film segue prevalentemente un’impostazione iconografica, senza occuparsi troppo di quanto scritto negli anni sulla sua figura. Gran parte dell’ispirazione proviene dal lungo epistolario tra il generale e la prima moglie Giuseppina di Beauharnais, il cui ricordo lo accompagnerà fino agli ultimi istanti di vita.

La storia

La trama si costruisce perciò nel susseguirsi degli eventi storici che hanno segnato la scalata al potere e il decorso di un comandante divenuto imperatore: dal periodo del terrore di Robespierre alla campagna d’Egitto fino alla spedizione in Russia e alla disfatta contro le truppe inglesi nella battaglia di Waterloo. In questo ampio ed instabile arco storico, di Napoleone traspare soprattutto una cieca determinazione, che non cede all’impeto esplosivo ma cova interiormente, mossa soltanto dalla febbre di conquista. Nel legame con Giuseppina ritroviamo invece un temperamento più assoggettato e volubile, nato dalla dipendenza sentimentale e dall’esigenza di colmare un vuoto dentro di se. Pur aprendo diversi spunti sul piano psicologico ed emotivo, il film sceglie di seguire una direzione più votata all’effetto scenico e alla potenza dell’impianto visivo. Traendo spunto dall’arte neoclassica emergono in particolare i campi lunghi degli schieramenti in lotta e il tono epico degli scontri - straordinarie le riprese innevate della battaglia di Austerlitz o lo stupore che suscita la vista di Mosca disabitata - ove il montaggio e l’accostamento musicale esplodono in un travolgente lirismo.

Eppure diverte

Resta tuttavia l’amaro in bocca di fronte al potenziale inespresso dei personaggi: Phoenix non manca nel dar nuovamente prova della suo valore, ma il suo Napoleone è penalizzato da una ricerca poco approfondita. Lo stesso avviene per la Giuseppina di Vanessa Kirby, che gode di un’interpretazione pregevole ma poco esaustiva nel giustificare le motivazioni personali di cui il personaggio si compone. È evidente che simili leggerrezze dipendono dalla natura del progetto, che unisce tanti elementi senza approfondirne uno nello specifico e tenta di conciliare il conciliabile premendo forte l’acceleratore sulla sontuosità del piano estetico. Un titolo perciò grezzo, volutamente imperfetto e solo abbozzato su diversi aspetti; eppure capace di intrattenere nel suo incedere in modo più che soddisfacente.

