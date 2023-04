«Ma quel contrasto di Leao era da rigore» 

Napoli. Amarezza per l’addio alla Champions, sapendo di aver sprecato una chance nel momento più complicato di una stagione finora perfetta. È il rimpianto del Napoli dopo l’1-1 al Maradona contro il Milan costato l’accesso alle semifinali tra un Osimhen ancora lontano dalla forma migliore e le contestazioni, anche di Spalletti, per il rigore non fischiato nonostante il fallo di Leao su Lozano: «Si può parlare di contatto nel calcio, ma quello è stato un impatto», ha detto il tecnico azzurro sbattendo la mano sul tavolo dopo la gara, «la Champions League riguarda nella storia da vicino il Milan e per questa esperienza hanno raccolto anche qualche piccolo episodio a favore. Forse il passato un po’ conta».

Kvaratskhelia ha chiesto scusa per il rigore sbagliato pubblicando sui social una sua foto in ginocchio in campo: «È dura per me vedere i vostri occhi pieni di lacrime», ha scritto, «non sono riuscito a portarvi gioia. Darò il mio meglio per imparare. Mi dispiace molto e sono assolutamente grato per il vostro sostegno in ogni secondo del match. Vi prometto che torneremo ancora più forti». In ogni caso i quarti di finale sono un record nella storia del club in una stagione che ora calciatori e tifosi vogliono chiudere con l’obiettivo principale, il terzo scudetto. La città è pronta a festeggiare. Domenica si gioca a Torino contro la Juventus: mancheranno Mario Rui e Politano alle prese con una infrazione al perone destro e una distorsione di primo grado della caviglia sinistra. Torneranno Kim e Anguissa, da valutare Rrahmani (lieve distorsione della caviglia). Servono quattro vittorie nelle ultime otto giornate per conquistare il titolo.

