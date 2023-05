«Ma quanto era bella la mia Cagliari!» La colorata nostalgia di Cecilia Dallolio 

La nostalgia è un sentimento intimo e molto più positivo di quanto si possa credere, perché consente di tornare indietro nel tempo, immergendosi nuovamente in quel che è stato ed è lieto ricordare. E proprio una dolce nostalgia per la Cagliari del passato evocano le tele di Cecilia Dallolio che, insieme a Sara Caselli, ha ideato la mostra “Pennelli Colori e Frammenti di Carta. Naif e Collage”, visionabile dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 20 nella Nova Karel Galleria del capoluogo in viale Trieste sino al 19 maggio. Osservare le trenta opere di Cecilia ci conduce negli angoli più suggestivi della città dove sono varie le scene rappresentate: ad esempio, in piazza Carlo Alberto si scorge in lontananza la Cattedrale, che sembra quasi vegliare una giovane coppia intenta a scambiarsi un bacio, mentre attorno a sé due bambini giocano e alcune persone si siedono ai tavolini per un caffè. Immancabile piazza Yenne così come piazzetta Dettori e il Poetto con la Sella del Diavolo a fare da sfondo e una famigliola intenta a godersi un po’ di riposo. «L’arte ha sempre fatto parte della mia vita», conclude Cecilia, «mio zio Cosimo Canelles dipingeva e dipingeva anche mia madre Maria. Questa mostra nasce dal desiderio di tornare indietro nel tempo, riassaporando i ricordi di quel che fu e che continua a essere prezioso» ( m.l. ).

RIPRODUZIONE RISERVATA